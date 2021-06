Booba n'accepte pas les excuses de l'agresseur raciste de Cergy

Booba a réagi en story Instagram sur l'affaire de Cergy.

La vidéo a choqué la France entière : l'agresseur présumé Mourad, a roué de coups Joseph Dieugros, un livreur Uber Eats devant le restaurant Brasco à Cergy - Pontoise . Dans la vidéo, on voit le suspect tenir des propos racistes envers Vitalina S . , une voisine qui filmait la scène du haut de son balcon . Ces images insoutenables ont engendré de vives réactions sur la toile et une véritable chasse à l'homme et Booba qui n'en rate pas une, y est allé de son petit commentaire .

Mourad, l'auteur présumé des faits - actuellement en détention provisoire - s'est excusé en story suite à de nombreuses menaces à son encontre . “Depuis hier j’ai reçu des milliers de messages qui me hantent . J’ai fait une grosse erreur et je vous demande pardon…” Des excuses que Booba n'accepte pas . “Il est désolé” sort Booba dans sa story Instagram . Cette phrase pleine d'ironie et de smileys montre que le Duc ne fera pas l'impasse sur ce qui s'est passé ce soir - là . A la suite de sa story Booba rajoute “C’est le zoomeeyyy” en affichant le visage de Mourad en gros plan .

Une agression qui a agité la toile et fait réagir les rappeurs

Gims, Rohff et Dosseh se sont aussi exprimés sur les réseaux sociaux à propos de cette agression raciste . Rohff avait directement interpellé l'auteur des faits sur ses réseaux sociaux et l'appelait à s'excuser : "Redescend sur Terre, apaise ton cœur, demande pardon pour le sang que tu as fais couler gratuitement . Trouve une raison sage de le réparer . " .

Dans un communiqué, le procureur de Pontoise, Eric Corbaux indique que le prévenu est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour "violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, à raison de l'appartenance à une ethnie, nation, race ou religion" sur le livreur . En ce qui concerne la plainte de la voisine qui a filmé, Mourad sera jugé pour "injure publique à raison de l'ethnie, nation, race ou religion et d'apologie de crime contre l'humanité ( crime de réduction en esclavage ) " .