“Blinding Lights” de The Weeknd : premier morceau de l’histoire à rester dans le top 10 un an

Nouveau record battu pour The Weeknd qui continue son ascension au sommet.

par Team Mouv'

On n'arrête plus The Weeknd qui continue d'être au cœur de l'attention, et c'est grâce à son talent : l'artiste qui a cassé internet avec son incroyable performance au Super Bowl du 7 février dernier, continue de surfer sur la vague du succès avec un nouveau record battu .

En effet, son tube Blinding Lights dont les ventes ont explosé, est le premier morceau de l'histoire à être resté dans le top 10 durant une année entière . Une annonce qui place The Weeknd comme l'artiste de l'année avec ce nouveau record . Une prouesse remarquable mais logique si l'on tient compte de ses 2 milliards de streams atteints sur Spotify . Issue de son album After Hours, la chanson est un carton planétaire depuis sa sortie en 2019 et symbolise un tournant dans la carrière de l'artiste .