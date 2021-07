Beyoncé : son clip "Formation" est élu meilleure vidéo de tous les temps par "Rolling Stone"

Beyoncé rafle la première place du classement "Rolling Stone" des 100 meilleurs clips de tous les temps.

par Team Mouv'

La super star Beyoncé n'a plus rien à prouver . Mais malgré tout Queen B continue de faire la légende .

Et oui, Beyoncé entre dans l'histoire encore un peu plus grâce à la vidéo de son morceau Formation que Rolling Stone vient d'élire meilleur clip de tous les temps. En effet, à l'occasion des 40 ans de MTV, Rolling Stone a réalisé un classement des 100 meilleurs clips de tous les temps et Beyoncé tient la première place avec Formation single de son album Lemonade sorti en 2016 .

Un clip engagé

Sorti le 7 février 2016, le clip, réalisé par Melina Matsoukas, avait fait parlé de lui pour son esthétique et la teneur de ses paroles .

D'ailleurs au lendemain de sa sortie soit le 8 février 2016, la chanteuse avait performé le titre au Superbowl accompagnée de ses danseuses qui portaient le bérêt du parti politique Black Panther qui fêtait ses 50 ans cette année .

Parmi le top 10 de ce classement, on retrouve également en quatrième position le clip également engagé This is America de Childish Gambino ou encore en 10ème position Billie Jean du King of Pop Michael Jackson.

On vous laisse apprécier à nouveau ou découvrir le clip de Queen B juste ici :