Beyoncé est de retour avec un nouvel album

Beyoncé a annoncé la sortie d'un nouveau projet.

Après plusieurs jours d'activité sur le site officiel de Beyoncé, TIDAL a officiellement annoncé le titre et la date de sortie du nouvel album de Queen B.

Queen B est de retour !

Intitulé RENAISSANCE - act i, le service de streaming, détenu par JAY-Z, a confirmé une date de sortie pour le 29 juillet, tandis que la page Apple Music de l'album a révélé un total de 16 morceaux.

RENAISSANCE sera le premier album de Beyoncé depuis son projet de 2016, Lemonade. Projet qui a reçu neuf nominations aux GRAMMY, dont celles de l'album de l'année, du disque de l'année et de la chanson de l'année, et qui est reparti avec le meilleur album urbain contemporain et la meilleure vidéo musicale pour Formation.

Comme on pouvait s'y attendre, Internet s'est mis en ébullition, les gens spéculant pour découvrir les détails de ce prochain projet. Pour l'instant, mis à part le nom de l'album, rien n'a été dévoilé, affaire à suivre donc...