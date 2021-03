Beyoncé envoie un message de soutien à Meghan Markle

Beyoncé est venue apporter son soutien à Meghan Markle après ses révélations sur la famille royale britannique lors de son interview avec Oprah.

par Team Mouv'

Depuis le 8 mars, l'interview de Meghan Markle et du Prince Harry par Oprah Winfrey, aka la host de télévision la plus connue et aimée des US, est au centre de tous les débats . Dans celle - ci, Meghan revient sur les intenses difficultés qu'elle a traversé depuis son arrivée dans la famille royale britannique . Beyoncé n'a pas tardé à lui apporter son soutien .

Merci Meghan

"Merci Meghan pour ton courage et pour ton leadership . Tu nous a rendu plus fortes et nous inspire" écrit Queen B dans un tweet . Dans son post, elle partage également une photo d'elle serrant la main à Meghan . Le site Billboard explique qu'il s'agit de la première rencontre des deux femmes à la Première du film le Roi Lion en 2019 . La chanteuse salue le courage de Markle qui a osé prendre la parole concernant l'enfer qu'elle a vécu depuis qu'elle a intégré la famille royale .

Dans l'interview, Meghan évoque notamment les pensées suicidaires qui l'ont traversé, l'absence totale de soutien de la famille royale à cette occasion, une discussion avec l'un des membres de cette famille qui s'inquiétait de la couleur de peau du premier enfant à naitre du couple, les tabloïds et leurs rumeurs incessantes . . . C'est donc en toute logique que Beyoncé a tenu à féliciter l'ancienne actrice qui soulève notamment la question du racisme et remet en question les façons de faire de la famille la plus connue du monde.