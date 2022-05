Aya Nakamura sublime pour sa première montée des marches du festival de Cannes

Aya Nakamura a fait sensation pour sa première montée des marches.

par Team Mouv'

Alors qu'elle a sorti un feat remarqué avec Damso , Dégaine, Aya Nakamura a déjà d'autres projets comme sa collection avec Balenciaga. La griffe avait invité la chanteuse à un défilé pour la première fois en juillet 2021. Kim Kardashian a d'ailleurs salué sa collection et validé la chanteuse.

La Queen à Cannes

La chanteuse a également brillé au festival de Cannes. En effet, le célébre festival de cinéma est de retour pour sa 75ème édition qui se tient du 17 au 28 mai 2022. Ce jeudi 19 mai 2022, Aya Nakamura a brillé sous les flashs des photographes de la Croisette.

En effet, à l’occasion de la projection du film Armageddon Time, la belle Aya a fait une apparition surprise sur le tapis rouge du Palais des Festivals. Une première pour la chanteuse qui n'avait jamais monté les célèbres marches du Festival de Cannes. C'est accompagnée de sa moitié, son compagnon Vladimir Boudnikoff, que la chanteuse a foulé les marches du festival.

Magnifique dans une robe élégante et moulante sublimée par un dos nu, Aya et son chéri étaient classes et tout sourire pour partager cette expérience à deux :