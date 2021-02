Aya Nakamura signe un exploit au Royaume-Uni avec son hit "Djadja"

Le tube "Djadja" d’Aya Nakamura a été certifié single d’argent au Royaume-Uni.

par Team Mouv'

Aya Nakamura poursuit sa conquête du monde . Son hit Djadja a été certifié disque d'argent par la British Phonographic Industry ( BPI ), ce qui correspond à plus de 200 000 ventes sur le territoire britannique .

Djadja est un succès global, certifié quadruple platine en Belgique et en Espagne, platine en Italie, mais aussi or en Allemagne, en Suisse et au Canada . Le single d’argent au Royaume - Uni confirme l’influence mondiale du morceau, remixé par plusieurs artistes étrangers (Maluma, Loredana Zefi, Afro B. . . ) . Plus surprenant en revanche, malgré cette certification, Djadja n’a jamais intégré les charts britanniques .

Aya la conquérante

Il s’agit du deuxième single francophone à recevoir une certification au Royaume - Uni, après Alors on danse de Stromae . Sur AYA, son dernier album, Aya Nakamura a collaboré avec les artistes britanniques Stormzy (Plus Jamais) et Ms Banks (Mon Lossa) , on imagine donc que le marché anglais est quelque chose qui l’intéresse .

À l’heure actuelle, Djadja comptabilise plus de 740 millions de vues sur YouTube, et reste le plus gros succès d’Aya Nakamura .