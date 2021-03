Aya Nakamura s'associe avec Major Lazer et Swae Lee sur "C'est cuit"

Major Lazer a appelé Aya Nakamura et Swae Lee pour sublimer le morceau "C'est cuit".

par Team Mouv'

C'était annoncé depuis quelques jours, et c'est désormais disponible . Major Lazer a invité Aya Nakmaura et Swae Lee sur un même morceau. Les artistes se retrouvent ainsi sur le tube C'est cuit, extrait de la réédition du projet Music is The Weapon, dévoilée ce vendredi 26 mars par le groupe américain Major Lazer . Sur ce nouveau projet on retrouve d'autres gros noms comme SIA, Labrinth ou encore Moonchild Sanelly .

Très dansant, avec un refrain qui rentre immédiatement dans la tête, le morceau a tout pour devenir un gros tube dans les semaines à venir avec l'arrivée des beaux jours . En tout cas, c'est encore une belle réussite pour notre Aya qui continue d'affirmer sa musique dans le monde entier .

Cette grosse connexion C'est cuit est disponible à l'écoute ci - dessus .