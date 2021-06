Aya Nakamura réalise le meilleur démarrage de l’année 2021 pour une artiste féminine

Aya Nakamura continue d'affoler les compteurs.

Aya Nakamura s'impose comme la reine des artistes féminines en France . Le succès de son dernier single Bobo au refrain entêtant ne déroge pas à la règle .

Aya Nakamura la machine à hits

Comme une habitude, Aya cartonne avec son dernier tube Bobo sorti le 27 mai dernier. En effet, elle démarre fort avec plus de 3,6 millions d’équivalent streams comme le rapporte le compte fan Aya Nakamura Charts et du coup elle réalise le meilleur démarrage féminin pour un single de 2021 . La queen garde son trône et prouve encore une fois qu'elle est "Au - dessus d'la mélée" . Le clip réalisé par Vladimir Boudnikoff a cumulé plus de 7 millions de vues sur YouTube . Plage, soleil et cocotiers du Cap - Vert, Aya nous fait rêver en ce début d'été, un incontournable pour les vacances .

En plus, on découvre aussi que l'album Nakamura sorti en 2018 a passé la barre des 980 millions de streams sur Spotify . Cet album est d'ailleurs le projet francophone le plus streamé de l'histoire de Spotify. On arrête plus Aya et si elle " ( aimerait ) toucher le ciel" elle peut se vanter d'atteindre le sommet des charts depuis maintenant plusieurs années .