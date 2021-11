Aya Nakamura fait la couverture de Vogue France

Pour sa première édition, Vogue France a choisi Aya Nakamura pour la couverture.

par Team Mouv'

Vogue Paris change de nom et devient Vogue France, une transformation majeure pour l'iconique magazine de mode . A cette occasion, Aya Nakamura a été choisie pour faire la couverture .

C'était inattendu, mais ils l'ont fait : Vogue a mis Aya Nakamura en couverture . Un choix fort et puissant, puisque le magazine a longtemps eu tendance à mettre uniquement des femmes aux critères de beauté très stricts. Un grand coup pour la chanteuse comme pour Vogue, qui affirme sa volonté de changement .

Pour réaliser ces magnifiques photos, toute une équipe : le shooting a été réalisé par Carlin Jacobs, le stylisme par Gabriellea Karefa Johnson et l'interview par Sylvia Jorif . Derrière cet énorme coup de com', la volonté de renouveau : la maison, critiquée et caricaturée de nombreuses fois pour son manque de modernité, veut se mettre au goût du jour et affiche une volonté de diversité .

Une mise en lumière qui se faisait attendre

Malgré le succès international d'Aya Nakamura, celle - ci a peu été représentée en couverture de magazine : ce sera en effet seulement sa troisième couverture d'un journal français . Pourtant, Aya Nakamura est la française la plus écoutée dans le monde . Le choix de Condé Nast, le groupe derrière Vogue, est donc symbolique et fort dans la volonté de montrer tous types de beauté .

Pour Vogue, Aya Nakamura était un choix évident : "icône française new generation", cette dernière, "audacieuse, charismatique et talentueuse" partage les valeurs nouvellement affichées par le média : "La liberté de s'habiller comme on l'entend, de penser autrement__, de mettre toutes les couleurs sur ses ongles, ses cheveux, ses joues . . . de clamer haut et fort son identité, de célébrer ses différences . Le tout premier numéro de Vogue France rendra hommage et célébrera l'individualité", peut - on lire dans l'édito .

Une femme qui est donc totalement à l'image du nouveau Vogue, qui se veut plus divers, moderne et plus osé. Et on espère que ça inspirera d'autres magazines . . .