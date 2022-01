Aya Nakamura annonce qu'elle est maman pour la deuxième fois

Aya Nakamura vient d'accoucher d'un deuxième enfant, comme elle l'a révélé sur Instagram.

par Team Mouv'

C'est une surprise de taille : Aya Nakamura vient d'annoncer la naissance de son deuxième enfant, alors qu'aucun de ses fans ne savait qu'elle était enceinte.

Aya Nakamura est maman pour la deuxième fois : la chanteuse vient d'accueillir une petite fille. Très discrète sur sa vie privée, Aya n'avait pas annoncé sa grossesse; et la bonne nouvelle a donc pris de court ses fans, qui ne s'y attendaient pas du tout. Celle-ci a partagé quelques photos pour officialiser l'arrivée de sa nouvelle fille, et les réseaux sociaux se sont aussitôt enflammés.

Une surprise pour la nouvelle année

Pour annoncer la grande nouvelle, Aya a fait monter la tension : celle-ci a d'abord partagé des clichés d'elle avec un ventre arrondi, à la surprise générale. Puis, quelques minutes plus tard, elle a posté en story une photo de son bébé, une petite fille au visage caché par un emoji, pour clarifier : Aya, qui a donc dissimulé habilement sa grossesse, a déjà accouché.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

La chanteuse en a profité pour dévoiler l'identité de l'heureux papa, dans une deuxième story. On y découvre nul autre que Vladimir Boudnikoff, producteur de musique bien connu dans le milieu, qui a travaillé avec Youssoupha, Oboy, Sam Poète, mais aussi sur les clips de Pookie et Angela. Si on n'a pas plus de détails sur leur histoire, qui a été officialisée en 2020, Vladimir est très présent sur les réseaux, et poste régulièrement des photos de sa moitié - la première remonte à 2019, en Corse.

La 2e fille d'Aya Nakamura

Aya et Vladimir Boudnikoff - Instagram

Aya était déjà maman d'une petite fille, Aïcha, et avait également caché cette première grossesse. En effet, celle-ci venait de signer en maison de disque et avait peur que son contrat lui soit refusé en raison de sa grossesse. Ce n'est qu'au bout de sept mois qu'elle avait révélé être enceinte, tout en restant déjà très discrète quant à sa vie privée.

La jeune femme, qui a remporté le prix de l'artiste française de 2021 aux Apple Music Awards, commence donc l'année en beauté. Et on souhaite beaucoup de bonheur à la petite famille.