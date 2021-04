Ariana Grande x The Weeknd : le remix de "Save your tears" arrive

Originellement sorti en mars 2020 sur l’album "After Hours" de The Weeknd, le morceau "Save your Tears" va avoir droit à son remix.

Après leur collaboration sur Love me harder et Off the table, The Weeknd et Ariana Grande ont a nouveau uni leur talent pour une nouvelle version du hit Save your tears__ . Le morceau sorti en mars 2020 et disponible sur l'album After Hours du chanteur canadien va avoir droit à son remix .

C'est sur leur compte Instagram respectif que les deux artistes ont annoncé la bonne nouvelle lundi dernier . Avec un nuage et une goutte d'eau en guise de description, la vidéo laisse entendre leurs deux voix répéter la phrase "I don't know why I run away" qui fait partie de ce morceau qui cumule près de 505 millions d'écoutes sur Spotify . Une nouvelle qui a réjoui les fans . Même Lena Situations a laissé exploser sa joie en commentaire du post d'Ariana Grande .

D'après la story d'Ariana Grande, le morceau devrait être disponible dans la semaine.