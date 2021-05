Ariana Grande se mobilise pour préserver la santé mentale des jeunes sur les réseaux

La santé mentale est un thème important pour Ariana Grande qui a tenu à sensibiliser son public.

par Team Mouv'

Le mois de mai symbolise le mois de la sensibilisation à la santé mentale. Créé aux États - Unis en 1949, ce mouvement se perpétue aujourd'hui dans le monde, et à travers des événements dédiés . Ne soyez donc pas surpris d'en entendre parler tout le mois de mai, car il s'agit d'une cause importante surtout en cette période de pandémie qui peut s'avérer source de stress et d'anxiété pour de nombreuses personnes et donc un accélérateurs de troubles.

Selon l'OMS, la santé mentale englobe la promotion du bien - être, la prévention des troubles mentaux, le traitement et la réadaptation des personnes atteintes de ces troubles .

Un sujet encore tabou

Les sujets relatifs à la santé mentale sont encore malheureusement trop tabous, comme le rapporte l'Observatoire de la santé, 18 % de la population générale a déjà traversé un épisode de dépression qui parfois peut conduire à des tentatives de suicides ( 200 000 chaque année ) ou au suicide ( 10 500 chaque année ) . La dépression, mais aussi les troubles bipolaires, troubles alimentaires, schizophrénies, TOC…, sans parler du risque de burn - out, sont de plus en plus prégnant dans la société .

Les stars se mobilisent

Heureusement, depuis quelques années, la parole se libère sur le sujet et de nombreuses personnalités utilisent leur plateforme pour sensibiliser leur public et notamment les plus jeunes . C'est le cas d'Ariana Grande qui a partagé sur son compte Instagram un post dédié à la sensibilisation à la santé mentale . Dans ce post elle rappelle l'importance d'en finir avec la stigmatisation des maladies mentales et l'importance d'en parler et demander de l'aide . Elle partage également des ressources utiles comme des numéro d'écoute, des associations . . .

Il est donc nécessaire de rester attentif, si vous même ou des proches autour de vous souffrez de maladies mentales ou troubles psychiques, il est important d'en parler, de demander de l'aide .