Angèle valse entre Paris et Bruxelles dans son nouveau clip "Bruxelles je t'aime"

Le nouveau clip d'Angèle est disponible, et on retrouve la jeune chanteuse dans une ode à sa ville d'origine.

par Team Mouv'

Angèle vient de nous offrir une nouvelle pépite : dans son clip Bruxelles Je T'aime, la chanteuse revient en beauté et signe une chanson d'amour à sa ville d'origine .

Alors que l'album Brol, qui avait marqué le début du succès d'Angèle, vient d'être certifié double platine, la chanteuse revient sur le devant de la scène avec un nouveau clip, Bruxelles Je T'aime . Véritable chanson d'amour à la capitale belge, le clip s'ouvre sur une Angèle rêveuse, en plein trajet Paris - Bruxelles .

Un clip à l'image de l'artiste

Coloré, rythmé et enfantin, les images reprennent l'univers onirique d'Angèle . On y retrouve la chanteuse de 25 ans souriante et amusée, ses pensées s'envolant de wagons en wagons dans une danse joyeuse et surréaliste . Angèle y raconte son manque de Bruxelles, sa ville d'origine, alors qu'elle vit actuellement à Paris . Sans renier pourtant la ville lumière, Angèle explique rester "très attachée à sa ville natale où réside sa famille et ses amis d'enfance" .

Nouvel album le 10 décembre ?

Avis aux plus attentifs . . . le clip commence par une phrase en flamant, prononcée par le conducteur du train : "arrivée le 10 décembre". On pourrait retrouver dans cette phrase un gros indice quant à la sortie d'un nouvel album très prochainement. En effet, l'ascension hors - normes d'Angèle, qui a vendu plus d'un million d'album, n'a pas empêché la chanteuse de faire une pause depuis Brol, qui est maintenant sorti il y a trois ans .

Entre - temps, Angèle n'a pas chômé . A l'affiche de nombreux films et séries, comme Toys Story 4, Astérix et Obélix ou encore La Flamme, la jeune femme s'est également investie dans de nombreuses initiatives sociales, notamment pendant le covid . Elle s'est ainsi illustrée à de nombreux showcases pour des causes qui lui tiennent à coeur, comme les droits LGBT ou le cancer du sein .

Une artiste dont le talent ne fait que se confirmer, et qui nous fait toujours rêver autant que sourire et danser . Et la surprise est double, puisque quelque chose nous dit que le clip est le début d'un projet prévu pour décembre . . .