Angèle : son album "Brol" certifié double disque de diamant

Le premier album d'Angèle "Brol" est désormais certifié double diamant.

Vendu à plus d'un million d'albums, le premier album d'Angèle est désormais éligible au double disque de diamant !

Succès commercial mérité

Alors que la chanteuse n'a plus sortie de projet solo depuis novembre 2019, elle continue de faire parler d'elle . À seulement 25 ans, la jeune artiste explose les compteurs avec son album Brol. Sortie le 5 octobre 2018 ce dernier a permis à Angèle de devenir en quelques mois l’une des artistes les plus incontournables de sa génération . De par son naturel, son décalage, sa proximité avec le public, ses textes et ses clips la jeune belge a su envoûter ses auditeurs et plaire à une large audience .

3 an après sa sortie et une réédition parue en novembre 2019 l'album Brol cumule aujourd’hui plus de 1 000 000 de ventes . Une superbe performance qui lui permet d'être certifiée double diamant ( 1 diamant équivaut à 500 000 ventes ) !

Cette distinction n'est pas une surprise lorsque l'on se rend compte du nombre de tubes que comporte ce projet : La loi de Murphy, La Thune, Je veux tes yeux, Tout oublier ou encore Balance ton quoi .À la simple évocation des titres on se met à les fredonner .

Pour un premier album Angèle réalise donc une performance incroyable et rentre dans le cercle fermé des artistes au double diamant .