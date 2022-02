Angèle est heureuse de ne pas avoir eu TikTok plus jeune

Angèle est revenue sur son rapport aux réseaux sociaux dans une interview accordée à France Inter. Elle s'est confiée sur le rapport étroit entre santé mentale, course aux likes et injonctions.

Le conditionnement crée par les réseaux sociaux ne date pas d’hier. Angèle est de cet avis. Invitée de Léa Salamé sur France Inter, la chanteuse de 26 ans a déclaré être "*heureuse de ne pas avoir eu TikTok plus jeune".* Les injonctions à la beauté poussent les jeunes, notamment, à montrer une image enjolivée d’eux-mêmes. Leur santé mentale en prend un coup. Et la Belge de 26 ans n’a pas été épargnée.

Les dangers des réseaux est encore plus intenses quand on est exposé

Si aujourd’hui l’artiste semble avoir une utilisation modérée des réseaux, ça n’a pas toujours été le cas. Le succès de son premier album, alors qu’elle n’avait que 23 ans, l’avait un peu perdu. Elle était devenue obsédée par son image sur Instagram. Elle s’explique : "Quand on fait de la musique, c’est qu’on a peut-être des failles ou des choses à exprimer et quand on fait de la musique ça rajoute du poids aux failles. On peut en régler certains, mais y en a qui se règlent moins facilement quand on est exposé." L’artiste peut alors se réfugier dans ce microcosme que sont les réseaux. Ça devient une bulle. Une bulle très toxique à cause des injonctions qui y pullulent.

La toxicité est telle que ça peut parfois mener à un dédoublement de personnalité, comme l’a rappelé Léa Salamé : "**Tous les jeunes de votre âge ont un dédoublement, c’est-à-dire qu’il y a leur vraie personne et il y a l’image qu’il projette sur les réseaux qui est améliorée qui est narcisisée.**" Ce narcissisme est poussé à son paroxysme avec l’utilisation de différents filtres pour lisser sa peau, blanchir ses dents, affiner son nez… "Est-ce que c’est dangereux", demande la journaliste en parlant du dédoublement ? Question à laquelle Angèle répond : "Certainement, moi, je me pose beaucoup de question et crois que oui."

La jeune femme pointe surtout du doigt l’application TikTok : "Je me dis que je suis heureuse de ne pas avoir eu TikTok plus jeune, cela m’aurait conditionnée à une façon différente de me regarder dans le miroir." Elle reproche au réseau d’avoir "une part de danger" et de mettre en avant "des codes de beauté".

Angèle garde les pieds sur terre grâce à sa grand-mère

"Mamie Pilou", sa grand-mère, fait office de petit réveil, de rappel à la réalité. "Elle est ultra fière et il y a rien de plus pur que son regard [ … ] elle me ramène à quelque chose de plus réel, toutes ces questions-là perdent finalement un peu le sens [ … ] ", confie-t-elle au micro de France Inter. Elle lui permet de relativiser et de conscientiser sa chance : "On se dit c’est chouette quoi, on fait de la musique. C’est bon, tout va bien !"

Et tout va en effet très bien puisque son deuxième album, Nonante-Cinq s’est vendu à 180 000 exemplaires et qu’elle est nommée à la cérémonie des Victoires de la Musique prévue vendredi 11 février 2022.