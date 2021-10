Angèle débarque sur Netflix avec un documentaire

Le géant du streaming Netflix va consacrer un documentaire à Angèle.

par Team Mouv'

Un documentaire consacré à Angèle : c'est ce que vient d'annoncer Netflix, qui sortira un film sur la chanteuse le 26 novembre.

Angèle est de retour, et elle sait le faire avec classe : la belge revient, d'abord avec son tube Bruxelles je t'aime clippé dans un train, puis l'annonce d'un album, Nonante-cinq, qui doit sortir le 10 décembre, et enfin celle d'une date à La Défense Arena. Mais tout en majesté, la chanteuse ne s'arrête pas là, et proposera un documentaire sur sa carrière disponible sur Netflix à partir du 26 novembre.

Une sortie impromptue

Alors que les fans étaient dans l'attente de son album, sur lequel doit d'ailleurs notamment figurer Damso, Angèle a surpris tout le monde en annonçant qu'un documentaire à son sujet allait sortir avant même le 10 décembre : en effet, deux semaines avant la sortie de son album, celle-ci sera la vedette du prochain documentaire Netflix.

Relativement silencieuse dans les médias, Angèle a choisi de s'exprimer via un film, et le géant du streaming explique que "c'est la première fois que l'artiste choisit de se raconter d'une manière aussi intime". Ce film promet donc d'entrer dans la vie personnelle et les réfléxions de la jeune artiste belge, qui, toujours selon Netflix "se raconte et évoque le fragile qu'elle a trouvé entre la solitude et la joie accompagnant la notoriété".

Réalisé par Sébastien Rensonnet et Brice VHD, qui ont réalisé les précédents clips d'Angèle (Oui ou non et Tout Oublier entre autres), le documentaire promet d'être une plongée dans l'univers de la jeune parisiano-bruxelloise, qui s'est imposée au sommet des charts avec son album Brol. Celui-ci, certifié disque de diamant et composé quasiment uniquement de tubes, avait fait le tour de la francophonie et était même allé au-delà des frontières, dépassant les espoirs de sa créatrice.

C'est donc un retour flamboyant que nous promet Angèle, et qui consolera sans aucun doute les fans de la chanteuse à qui celle-ci commencer à manquer. Et pour patienter, on peut toujours regarder Bruxelles je t'aime en boucle, tant la belge ne nous lasse jamais...