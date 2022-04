Afrobeats : nos 10 artistes préférés du moment

Focus sur la nouvelle scène musicale afrobeats, ce genre musical venu du Nigeria et popularisé dans le monde entier. Un style désormais indissociable du paysage rap contemporain.

par Jérémie Léger

Quand on était gamins, le Roi Lion ne nous a-t-il pas appris que la vie n'était qu'un cycle qui se répète ? Et bien c'est la même chose en musique. Depuis la nuit des temps, celle-ci se transforme et ne cesse d'évoluer à mesure que de multiples influences se rencontrent. Le rap n'échappe bien sûr pas à la règle. Le new jack swing, le gangsta rap, le crunk, le rai, la trap, le cloud rap, la grime ou plus récemment la drill sont autant de « sous-genre » qui ont permis à notre musique favorite de s'imposer comme un exemple de diversité. Dans ce lot, n'oublions pas l'afrobeats, autrement dit, la fusion ultime de toutes les musiques africaines.

Un peu d'Histoire

Pour les non-initiés, un peu d'Histoire pour commencer. En préambule, veillez à ne pas confondre l'Afrobeat avec l'Afrobeats. Ce dernier (celui qui nous intéresse ici) est en fait un dérivé du premier, un genre musical issu des musiques traditionnelles africaines, né au Nigeria dans les années 70, et qui mêle jazz, highlive, funk, chant, percussions avec d'autres instruments. Impossible donc de parler d'afrobeats sans évoquer la genèse de son genre parent.

L'afrobeat prend donc ses racines dans les années 70 au Nigeria, l'épicentre économique et culturel de l'Afrique. A cette époque, le continent assiste à la montée en puissance de l'artiste Fela Kuti, le pionnier devenu légende de l'afrobeat grâce à ses chansons engagées et revendicatives contre les dérives politiques de son pays. C'est en défendant les Droits de l'Homme dans sa musique que cet artiste nigérien a initié et popularisé le style dans toute l'Afrique, avant de l'exporter dans le monde entier. C'est justement cette diffusion sans frontière qui a donné naissance à l'afrobeats (avec un s donc).

Comprenez que l'afrobeats, c'est tout simplement le rassemblement et le mélange de toutes les sonorités africaines en un seul genre. Du dancehall au hip-hop en passant par le R&B, le coupé-décalé, le ndongolo, le soukous, le makossa camerounais, l'amapiano d'Afrique du Sud ou la rumba congolaise, cette musique sonne comme un véritable melting pot de musiques afros, dont la seule ambition est de faire bouger les corps, danser et s'enjailler sur de bonnes vibes.

Notamment grâce aux réseaux sociaux, les pères-fondateurs nigériens sont progressivement parvenus à exporter leurs influences dans toute l'Afrique, aux États-Unis, en Europe et dans le monde entier. Résultat ? L'afrobeats fait aujourd'hui partie intégrante du paysage musical urbain international et contemporain.

Il n'y a qu'à regarder le nombre de danses et de musiques venues du berceau de l'humanité qui sont utilisées sur TikTok et dans les clips de nos rappeurs préférés. Rien qu'aux États-Unis déjà, qu'il s'agisse de Drake, Akon, Alicia Keys, Snoop Dogg ou Rihanna, nombreux sont les artistes US à s'être appropriés le style et avoir collaboré avec leurs homologues d'Afrique. Des connexions qui à force de répétitions propulseront le genre au sommet des tendances. En même temps, l'afrobeats, c'est chaud, c'est frais, ça cartonne dans les charts et ça se vend. Que demander de plus ?

La France et le rap français n'ont pas non plus échappé au raz-de-marée de l'afrobeats. Si les OJ des années 90 ont davantage pris pour modèle les États-Unis, il n'a pas fallu longtemps pour que les MC nouvelle génération, pour la plupart issus de l'immigration africaine, exaltent leurs origines et leurs racines dans leur musique. Historiquement, les premiers à franchir le cap sont nul autres que les Bisso Na Bisso, ce groupe franco-congolais composé de Passi, M'Passi, Lino, Calbo, Ben-J, Mystik & G-Kill qui a cartonné avec son titre éponyme en 1999.

Dans leur sillage, tous les rappeurs d'origine africaine qui ont suivi au fil des années ont plus ou moins incorporé des sonorités d'Afrique dans leurs sons pour exalter leurs racines et proposer des formules musicales toujours plus audacieuses. En vrac, on peut citer Booba, MHD, Niska, Dadju, Aya Nakamura ou encore Youssoupha, qui peut se vanter d'être un précurseur de la mouvance Amapiano dans l'Hexagone,

Ouvert sur le monde tout en gardant son amour de la tradition, l'afrobeats est la preuve ultime que la culture africaine peut faire des merveilles quand elle se mélange avec le reste du monde. Mais au-delà des simples inspirations d'artistes étrangers, de nombreuses légendes du genre se sont progressivement imposés comme des icônes planétaires de la musique.

Ces dernières années, on pense bien sûr à Burna Boy (qui a obtenu un Grammy Awards en 2021), Davido, Wizkid, Rema, Chidinma, Yemi Alade, D'Banj ou encore Omah Lay. Mais plutôt que de parler de ces géants déjà connus, penchons-nous un peu plus sur les étoiles montantes avec une sélection non-exhaustive de dix talents de l'afrobeats à suivre absolument.

BNXN

Figure désormais incontournable de l'afrofusion, BNXN, anciennement appelé Buju est un artiste nigérien qui doit son explosion aux réseaux sociaux. Signé sur le label Spacemanship de Burna Boy, il a remporté deux City People Entertainment Awards en tant que révélation de l'année en 2020 et 2021. Entre les deux trophées, il a collaboré avec Wizkid sur le morceau "Mood", ce qui lui a valu une place de numéro un dans les UK Afrobeats Singles Chart de décembre 2021. Publié à la toute fin de mars dernier, son dernier titre intitulé For Days cumule déjà plus d'un million de vues sur Youtube et témoigne de toute la hype qui s'organise autour de lui.

Kizz Daniel

Chanteur et compositeur nigérian dans la mouvance afrobeats pop et R&B contemporaine, Kizz Daniel (Kiss Daniel jusqu'en 2018) est un surtout connu pour ses singles "Woju" et "Yeba". Son label fut d'abord G-Worldwide Entertainment, mais il quitta le navire en novembre 2017 suite à un différend contractuel et une affaire judiciaire. Fondateur de sa propre écurie Fly Boy Inc depuis, il a à son actif quatre projets dont le dernier, Barnabas, est sorti en 2021. Sur le chemin de la gloire, il a également reçu de nombreux prix comme par exemple celui de l'album de l'année pour son projet New Era lors des The Headies de 2016, une cérémonie créée par le magazine nigérien Hip Hop World Magazine.

Diamond Platinumz

Direction la Tanzanie cette fois avec Diamond Platinumz. Gros poisson de l'industrie musicale africaine, il est le plus gros vendeur de la région des Grands Lacs africains. Déjà ça, ça se pose là. Homme de musique, de cinéma et de médias, il possède et gère en plus de sa carrière dans le son, une chaîne de télévision et une station de radio appelée Wasafi. Au niveau de ses projets musicaux, Diamond Platnumz a sorti son premier album Lala Salama en 2012, un second intitulé, Un garçon de Tandale, en mars 2018 et le dernier en date, First of All, dévoilé en 2022. En 2014, il a brillé aux Tanzania Music Awards et a explosé tous les records de la cérémonie en remportant un total pharamineux de sept prix, dont ceux de meilleur auteur, artiste et compositeur masculin, en plus d'être élu meilleur animateur masculin de l'année.

Pheelz

Artiste aux multiples casquettes, Pheelz est un chanteur, auteur-compositeur et producteur nigérian. Adepte du piano, de la batterie et de la guitare, il a travaillé avec plusieurs artistes de renoms tels que Tiwa Savage et Olamide. Pour ce dernier, il a d'ailleurs produit toutes les chansons, sauf une, de son album Baddest Guy Ever Liveth sorti en 2013. Nommé producteur de l'année aux The Headies de 2020, il s'est, la même année, reconverti en chanteur au travers son projet Hear Me Out. Son tube le plus récent n'est autre que "Finesse", en collaboration avec BNXN que nous avons déjà évoqué plus haut. Depuis le 15 mars 2022, Pheelz est signé en major chez Warner UK.

Tekno

Véritable lion nigérien né dans l'État de Bauchi, Tekno est un auteur-compositeur-interprète, producteur et danseur de renom. Il a grandi dans plusieurs régions de son pays natal, notamment Nassarawa, Kaduna et Abuja, à raison que son père déménageait souvent en tant que membre de l'armée nigériane. Loin des armes, c'est à huit ans que Tekno fait ses premiers pas dans la musique, grâce à une école dans laquelle il apprend les rudiments du piano et de la guitare.

Il sort les morceaux Dance et Anything qui seront nominés aux Nigeria Entertainment Awards 2014. L'année suivante, son titre Duro connaîtra le succès autant en Afrique qu'aux États-Unis, au point qu'il sera sollicité par Beyoncé pour participer à la bande originale du film Le Roi Lion : The Gift. Vous l'avez reconnu, il figure sur la chanson Don't Jealous Me. Fort de cette nouvelle exposition et d'une signature en major dans la foulée, il sort son premier album Old romance et son dernier titre, Mufasa, cartonne depuis sa sortie il y a un mois.

DBN Gogo

Quittons désormais le Nigeria pour nous rendre en Afrique du Sud et partons à la rencontre de DBN Gogo. Loin des studios, son truc à elle, c'est le live. Elle est d'ailleurs l’une des DJ les plus populaires de la scène musicale sud-africaine. Proche collaboratrice de TNK Musiq et brillante dans tout ce qui touche à l'amapiano, elle est surtout connue pour hoster la Lockdown House Party sur Channel O. Ses sets proposent des sons mêlent percussions tribales, lignes de basse kwaito et samples issus de musiques africaines, dans un style énergique et lumineux. Bref, le cocktail idéal pour ceux qui à n'importe quel moment de l'année cherchent des summer vibes. Clairement, écouter le son de DBN Gogo, c'est embarquer pour un voyage musical chaleureux, entraînant et nostalgique.

Shatta Wall

Posons les base d'entrée de jeu, Shatta Wall est considéré comme l'un des meilleurs artistes de dancehall du Ghana et est carrément proclamé par son équipe comme le "roi du dancehall africain". D'abord connu sous le blase de Bandana, il a attiré l'attention sur lui avec son single "Moko Hoo". Après une pause dans sa carrière et un changement de nom, il reviendra sous le feu des projecteurs quelques années plus tard avec plusieurs titres à succès dont Dancehall King et Enter The Net.

Par la suite, il a collaboré avec certains des plus grands artistes afrobeats actuels, dont Davido, Patoranking, et plus récemment Fuse ODG.

Parmi ses distinctions, sa chanson "Chop Kiss" a remporté le prix de la meilleure chanson africaine aux International Reggae and World Music Awards de 2016 et il a récemment uni ses forces avec le rappeur Medikal sur le puissant Deeper than blood et le survolté Stubborn Academy.

Savara

Co-fondateur du groupe d'afro-pop kényan Sauti Sol, Savara Mudigi s'est lancé en solo il y a tout juste quelques années après avoir rencontré un grand succès avec sa formation initiale. Autoproclamé comme étant un « curateur d'ambiance», le chanteur, producteur, maître de la batterie et de la guitare basse a sorti les singles ByPass et Balance, avant d'envoyer son premier album solo Savage Level en février dernier. Sur ce projet de quatorze titres, on retrouve son dernier hit Killem Everyday. Un titre dansant, percutant et motivant qui nous invite à « continuer de se dépasser» et à « arrêter de pleurnicher ».

Kelvyn Boy

Kelvyn Boy est un artiste ghanéen signé sur le label Burniton Music Group appartenant à Stonebwoy. C'est en 2017 qu'il débarque sur les ondes avec son premier morceau, Pray. Il enchaîne ensuite les singles et connaîtra un succès populaire en Afrique avec les tonitruants Mea, Loko, Yawa No Dey et Momo entre autres. C'est après avoir été renvoyé de sa maison de disques à la suite de certaines controverses qu'il prend son envol et sort son premier EP, T.I.M.E. En 2019.

Débarrassé de ton accord contractuel et nouvellement affilié à l'écurie Blakk Arm Entertainment, il dévoilera son premier album, Black Star l'année suivante. Véritable étoile montante de l'afropop, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et est déjà prêt à voguer vers de nouveaux horizons avec la sortie toute récente de son dernier titre Down Flat. Un titre romantique aux sonorités highlife dans lequel l'artiste déclare sa flamme à une femme.

Adekunle Gold

On termine cette sélection avec un grand monsieur une fois de plus venu du Nigeria, Adekunle Gold. Histoire de retracer rapidement son parcours, il a attiré la lumière sur lui après la sortie de son single Sade de 2015, une reprise highlife du hit "Story of My Life" des One Direction. Formule gagnante puisque très vite ensuite, il signe un contrat avec YBNL Nation et sort son premier album studio Gold en 2016. Un projet qui à sa sortie s'est hissé à la place de numéro 7 du classement des Billboard World Albums.

Nommé aux Headies 2015, il a remporté le prix de la meilleure chanson alternative avec Sade et a obtenu le titre de révélation de l'année aux All Africa Music Awards qui ont suivi. Toujours dans le circuit, il a enchaîné en 2018 avec l'album About 30, Afro Pop Vol.1 en 2020 et dernièrement, l'album Catch Me If You Can't début 2022. C'est d'ailleurs sur celui-ci que figure son dernier morceau, Mercy.

Récemment, l'artiste a fait le buzz lors de son passage dans les studios de Mouv', en reprenant le titre DODO de Tayc. Après des millions de vues cumulées sur les réseaux sociaux, Tayc a décidé d'inviter son homologue et ensemble ils ont remixé le titre qui est désormais disponible à l'écoute.

