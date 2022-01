Aaliyah : l'album posthume avec Drake, Snoop Dogg... est confirmé

Aaliyah aura bien droit à un album posthume avec Drake, Snoop Dogg et Future.

La mythique chanteuse Aaliyah, décédée en 2001, sera de retour dans un album posthume auprès de Drake, Snoop Dogg, The Weeknd, ou encore Future.

Comme les rumeurs l'annonçaient ces derniers temps, Aaliyah va reprendre vie dans nos oreilles, 20 ans après son décès tragique, grâce à un album posthume. Le projet, du nom de Unstoppable, nous permettra de découvrir des featurings "virtuels" entre la jeune femme, décédée dans un accident d'avion, et des rappeurs tels que Drake, Snoop, Timbaland, The Weeknd , Ne-Yo, ou Future; et un premier titre est déjà disponible, Poison.

Un projet qui fait débat

Cela fait plusieurs années que l'oncle de la chanteuse souhaitait réaliser ce projet, qui devait au départ être produit par Drake uniquement. A cette occasion, le single Enough Said avait été publié, mais la mère d'Aaliyah avait décidé d'arrêter ce projet. Puis, en 2019, un son extrait de l'album avait été dévoilé : Ain't Enough Days avec Future et Dogg.

Si certains fans critiquent ce projet, refusant que la mémoire de la jeune artiste soit utilisée et remuée, d'autres se réjouissent de pouvoir entendre de nouveau la voix de Aaliyah : "*Ce projet, c’est du pur hip-hop, du pur R&B [ … ] Certaines des personnes qu’Aaliyah appréciait sont sur l’album. Elle aimait Snoop Dogg, qui a signé une super collaboration avec Future. (...) C’est du R&B de l’époque avec des voix fortes. »,* explique ainsi son oncle.

Le projet sortira donc ce mois-ci, et on pourra se faire notre propre opinion : hommage mérité à la chanteuse décédée ou maladresse, chacun se fera son propre avis.