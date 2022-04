10 rappeurs.ses avec qui on aimerait voir Rosalia en featuring

Toujours pas remis du baume au cœur et de la vague de chaleur apportés par le dernier album de Rosalia, on a pris plaisir à imaginer avec quels rappeurs pourrait briller la chanteuse espagnole .

par Jérémie Léger

Quand on baigne dans le rap 24h sur 24, on en devient accro et dans le pire des cas, on peut en arriver à penser qu'il n'existe aucun autre genre musical qui vaille la peine d'être écouté. Fort, heureusement, pour ces cas les plus extrêmes de malades du hip-hop, il existe un remède miraculeux et instantané nommé Rosalia. L'écouter, c'est rêver, voyager et surtout élargir son horizon musical jusqu'à l'infini.

Dire que la chanteuse espagnole originaire de la banlieue de Barcelone a fait fondre et chavirer nos cœurs serait un euphémisme. Elle avait déjà révolutionné le flamenco avec son deuxième album sortie en 2018, El Mal Querer, mais avec son troisième disque tout frais sorti et intitulé Motomami, c'est les musiques et les styles du monde entier qu'elle s'approprie et amène dans une nouvelle dimension.

Pour parler d'amour, de luxure, de célébrité, de ses haters, de mode et même de poulet teriyaki ou de hentai, elle explore les influences et les sons de tous les horizons, de son flamenco de prédilection au perreo old-school, en passant par le boléro, la R&B, l'electro, la salsa, le boléro, la bachata ou encore le reggaeton. Bien sûr, et pour notre plus grand plaisir, elle s'attaque aussi au hip-hop.

Ces derniers mois, elle avait déjà tenté l'expérience avec son captivant single, TKN, en duo avec Travis Scott, mais aussi sur le remix du tube de la Flame Highest In The Room aux côtés de Lil Baby. Clairement, les premiers pas de la chanteuse dans le rap se sont avérés plus que concluants et on en demande encore. Ouvrons donc les portes du monde de nos fantasmes pour discuter ensemble des connexions rêvées entre Rosalia et des rappeurs.

Drake

On commence d'entrée avec le haut du panier, Drake. Avant même d'imaginer une potentielle collaboration entre les deux artistes, on se demande en réalité comment celle-ci n'a toujours pas eu lieu. C'est bien connu, le rappeur de Toronto a toujours été le premier à surfer sur toutes les tendances pour faire des hits. Ses détracteurs ne se gênent d'ailleurs pas de l'accuser régulièrement d'appropriation culturelle. Il n'empêche qu'à chaque fois qu'il touche à un style, personne ne le fait aussi bien que lui et il cartonne. Partant de là, on imagine une magnifique et romantique balade R&B dans laquelle Drake signerait un couplet en espagnol. Et pourquoi pas après tout ? On se souvient qu'il l'a déjà fait dans le titre Mia de Bad Bunny.

Burna Boy

Quand comme Rosalia, on puise ses influences musicales partout dans le monde, on ne peut résolument pas négliger l'Afrique tant l'afrobeats est devenue l'un des genres les plus en vogue et prometteur du moment. Tous les aficionados de cette musique seront d'accord pour dire que l'un des meilleurs en la matière, c'est Burna Boy. Le chanteur nigérien a d'ailleurs remporté le Grammy du meilleur album de l'année dans la catégorie musique du monde l'an dernier pour Twice as Tall, un projet auquel Skread, l'acolyte historique d'Oresan aux machines a participé. Dans la mesure où la native de Sant Cugat del Vallès s'impose définitivement comme la nouvelle star de la pop mondiale, au même titre que Burna Boy a mené l'afrobeats sur le toit du monde, on ne peut qu'espérer que leurs deux univers se rencontrent un jour. Leur fusion en plus d'être potentiellement bankable, ne pourra qu'être exceptionnelle.

(alors certes c'est pas un rappeur, mais il fallait absolument le mettre).

Kendrick Lamar

C'est sans aucun doute l'album le plus attendu de l'année. Après cinq années interminables à travailler sur son retour en solo, Kendrick Lamar reviendra le 13 mai prochain avec son nouveau projet intitulé Mr. Morale & The Big Steppers. A l'heure actuelle, aucune information concrète n'a encore été dévoilée à son sujet et on peut résolument s'attendre à tout. Dans ce cas, pourquoi pas envisager un feat avec Rosalia ? Quand bien même le rappeur de Compton n'a jamais eu besoin de personne pour briller, il a bien souvent proposé des morceaux avec des chanteurs / chanteuses qui ont toujours fait mouche : SZA, Rihanna, The Weeknd, Dido, Adam Levine, Sia, Beyoncé, Solange ou encore Alicia Keys... Rosalia sera-t-elle la suivante ? Plus qu'un fantasme, l'idée n'est pas si absurde quand on sait que l’interprète de SAOKO a partagé le micro avec le cousin de Kendrick, Baby Keem, sur le second refrain du morceau Tradmark USA.

Kid Cudi

On en pleure encore, mais Kid Cudi a bel et bien mis une fin définitive à sa bromance avec Kanye West. Pour autant, le rappeur de Cleveland est déjà prêt à rebondir et travaille d'arrache-pied sur de nombreux projets. Durant sa carrière, il nous a hypnotisé avec son univers psychédélique et son « humming » si particulier. Cudder, Billie Eilish en est est fan et on est persuadé que Rosalia aussi tant il paraît impossible d'y rester insensible. On vous l'accorde, c'est un peu tiré par les cheveux ; mais en fait, après avoir vu les deux chanteuses briller sur l’envoûtant Lo Vas A Olvidar, on s'est immédiatement surpris à rêver d'un remix du morceau, sublimé par le divin fredonnement de Mr. Rager. Une reprise ou alors un morceau original qui à coup sûr nous emmènerait dans l'espace.

Tyler, The Creator

Longtemps considéré comme un rappeur turbulent et paria issu des tréfonds de l'horrorcore US, Tyler, The Creator, en faisant preuve d'une créativité extraordinaire, a su se réinventer et diffuser son art jusqu'aux oreilles du grand public. C'est réellement à partir de son album Flower Boy qu'il sera propulsé dans la sphère mainstream. Plus mature dans sa création depuis la dissolution de son crew Odd Future, l'artiste californien se démarque par sa volonté inébranlable d’expérimenter sans cesse de nouvelles choses. Un point commun et une approche artistique qu'il partage assurément avec Rosalia. Ainsi donc, que se passerait-il si ces deux génies créatifs faisaient fusionner leur fibre artistique ? Assurément et sans aucun doute quelque chose de grand.

Snoop Dogg

Tout au long de sa carrière, Snoop Dogg n'a jamais eu peur de prendre des risques en faisant preuve d'audace artistique. Du haut de ses 25 albums, il n'existe pas un genre auquel il ne s'est pas essayé. Que ce soit la funk, le rock, la country, le gospel l'électro, le reggae en tant que Snoop Lion ou que sais-je encore, le tonton le plus cool du rap US a prouvé qu'il était un véritable caméléon du son. C'est simple : le mec ne se met tellement aucune barrière qu'il a même collaboré avec Jamel Debouzze pour la BO du film Asterix : Mission Cléopatre. Vous comprendrez alors pourquoi on ne serait pas étonné qu'il partage le micro avec Rosalia. Reste à voir maintenant si la chanteuse serait prête à débourser « environ 250.000 dollars (soit 232.600 euros) pour 16 mesures". Ok, le tarif pique un peu, mais imaginez un peu un morceau g-funk sur lequel elle signerait un couplet et un refrain. Oui, on le sait, vous aussi vous voulez entendre ça.

Cardi B

Désolé d'avance pour les fans de Nicki Minaj, Doja Cat ou Megan Thee Stallion, mais pour un potentiel feat avec Rosalia, on a fait notre choix et ça sera Cardi B. Sans même parler d'affect personnel, ce choix apparaît bel et bien comme étant le plus pertinent artistiquement. Pour la simple et bonne raison que la rappeuse new-yorkaise s'est déjà illustrée avec brio sur des sonorités latino. Souvenez-vous de son tube I like It en collaboration avec Bad Bunny et J Balvin. Certifié single de diamant aux États-Unis et multi-platine dans de nombreux pays dont la France, ce morceau entre trap et musique traditionnelle latino est une véritable bombe. Maintenez, fermez les yeux et imaginez la force de frappe que pourraient avoir Rosalia et Cardi B ensemble ? Ça fait rêver n'est-ce pas ?

Post Malone

Bon ok, on triche un peu car vous savez que Post Malone n'est pas vraiment un rappeur. Mais vous n'êtes pas sans savoir également qu'il est aussi l'un des crooners les plus appréciés de tout le rap game francophone. Donc si ça compte. D'ailleurs, quand on y pense, ça fait un petit moment maintenant qu'on n'a pas vu l’interprète de Rockstar trôner au sommet des charts. Non pas qu'il ait besoin de quelqu'un en particulier pour y parvenir, mais songez ne serait-ce qu'une seconde à ce qu'une connexion entre lui et Rosalia pourrait donner... Un délicieux cocktail de sensualité et d'ivresse tant la voix aérienne et autotunée de l'un pourrait répondre parfaitement aux élans énergiques et lyriques de l'autre.

PNL

Au micro de la radio Skyrock, la chanteuse a confié être une grande fan de PNL : « J’ai toujours aimé PNL, je faisais du sport en écoutant PNL ! », disait-elle. Il n'en faudra pas plus pour éveiller les espoirs les plus fous d'une potentielle collaboration en trio. L'idée est belle tant le cloud rap d'Ademo et N.O.S pourrait se marier à merveille avec la voix captivante de Rosalia. Mais il y a quand même un tout petit problème : à l'heure où nous écrivons ces lignes, soit à quelques jours à peine du retour annoncé de PNL sur scène, cela fait 1119 jours que les deux frères des Tarterêts n'ont pas sorti d'album. Autant de jours durant lesquels ils ne semblent pas non plus prêts de dévier de leur stratégie du « zéro featuring ».

Jul

Bon, puisque PNL c'est visiblement compromis, ne relâchons pas nos efforts et allons chercher ailleurs. Plus proche de l'Espagne, direction Marseille cette fois pour un potentiel tube de l'été planétaire avec Jul. Plus gros vendeur de l'histoire du rap français, le J a su créer son propre son et faire danser toute la France au rythme de ses frasques. Connue elle aussi pour être une exploratrice passionnée de nouvelles sonorités, Rosalia pourrait tout à fait s'illustrer sur de la zumba marseillaise. Ça paraît dingue dit comme ça, mais on vous assure que si la nouvelle star de la pop mondiale était prise à faire le signe Jul en donnant de la voix sur un titre de son prochain album estival, le tube de l'été serait déjà tout trouvé et muy caliente. A coup sûr, personne ne s'en remettrait. Si jamais le marseillais, à l'instar de Lacrim, décidait un jour de sortir un projet en mode Champion's League Organisée, Rosalia doit en être. Il n'y a pas de débat possible.

Vous pouvez dire de nous qu'on est fous, mais à un moment donné, parce qu'on est français et que Rosalia vient tout juste d'annoncer une date unique et exceptionnelle à l'AccorHotel Arena, il fallait bien qu'on fasse honneur aux artistes bien de chez nous non ?