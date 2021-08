Instagram lance “Limites” pour bloquer les DM que tu veux pas reçevoir

Instagram filtre les messages indésirables et les abus avec la fonctionnalité "Limites".

par Team Mouv'

Fini les messages bizarres d'inconnus sur ton compte Instagram ! Le réseau social s'en est chargé et a ouvert la fonctionnalité "Limites" pour filtrer les DM indésirables et les abus .

La chasse aux bots et aux messages abusifs

L'entreprise a décidé de prendre les devants après la récente finale de l'Euro 2020 . Comme elle l'explique dans un communiqué, l'évènement "a donné lieu à un pic important et inacceptable d'insultes racistes à l'encontre des joueurs . "

Cette nouvelle fonction empêche l'utilisateur qui ne vous suit pas, ou qui vous a récemment suivi, d’envoyer un DM ou de commenter une publication . Instagram protège donc les comptes qui ne veulent plus recevoir des pubs, des messages de bots ou même des messages offensants sur leur compte Instagram .

Cette fonctionnalité est disponible dans tous les pays et aidera beaucoup les entreprises et les créateurs de contenu habitués à recevoir des tonnes de réponses dans leurs DM . Pour l'installer, il suffit d'aller dans les paramètres de confidentialité ! On peut enfin dire adieu à ses comptes fake qui inondent nos messageries !

Instagram s'engage

Ce n'est pas la première fois qu'Instagram essaie de sécuriser son appli pour ses utilisateurs . En avril, l'appli a développé une fonction "mots masqués" pour filtrer automatiquement les DM contenant des mots, des phrases et des emojis indésirables . La firme s'est aussi engagée pour protéger ses utilisateurs mineurs .