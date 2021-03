Euromillions : un couple oublie de jouer ses numéros et passe à côté de 210 millions d’euros

Un couple britannique est passé à côté du jackpot de 210 millions d'euros, mis en jeu le vendredi 26 février.

par Team Mouv'

Ce vendredi 26 février, le jackpot historique de 210 millions d'euros a été mis en jeu à l'Euromillions . Un suisse a d'ailleurs remporté le gros lot, en cochant les 7 bons numéros . Sauf que, le gain aurait pu être partagé si un couple n'avait pas oublié d'aller jouer .

Comme on l'apprend sur Twitter et dans plusieurs articles partagés ces derniers jours, Rachel Kennedy, 19 ans, et son petit ami Liam McCrohan, 21 ans, avaient pris l'habitude de jouer depuis quelques semaines, toujours les mêmes numéros : le 6, 12, 22, 29 et 33, avec les deux étoiles, 6 et le 11. Et cette combinaison, c'est celle qui est sortie lors du tirage du 26 février .

Elle oublie d'aller jouer . . .

Le problème c'est que Rachel a oublié d'aller jouer pour ce tirage, comme l'indique son petit ami sur Twitter : “Quand ta compagne décide de ne pas jouer à l’Euromillions… et que ses 7 numéros habituels sortent”, commente Liam McCrohan . Auprès du média LADBible, la jeune femme déclare : “J’ai oublié de jouer” . Avant d'ajouter : “J'utilise ces numéros à chaque fois, mais cette semaine, j'étais stressée par le travail à l'université, j'ai donc complètement oublié d'acheter un billet”, explique Rachel, étudiante à Brighton .

En lot de consolation, les deux amoureux font la Une de certains magazines anglais . . . C'est moins cool, mais c'est toujours ça .