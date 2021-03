Laure t'embarque à la découverte des légendes urbaines à travers le monde. Attache ta ceinture !

par Laure

Histoires qui font peur, on sait jamais si elles sont vraies ou non mais dans le doute, on préfère y croire ! Cette semaine Laure t'embarque au coeur des légendes urbaines à travers le monde

Chaque semaine, Laure fait le tour du monde, des traditions, des coutumes et des cultures dans C l'monde Chica .

Ecrit et présenté par Laure .