Ambassadrice de la culture noire américaine en France, Joséphine Baker va entrer au Panthéon

Joséphine Baker est la première femme noire à être panthéonisée.

De nombreuses personnalités, internautes, militantes féministes et associations ont lutté pour que Joséphine Baker entre au Panthéon . La chanteuse et danseuse Franco - américaine sera enfin panthéonisée le 30 novembre en tant que figure de "la Résistance, inlassable militante antiraciste" .

Une artiste mythique

Joséphine Baker est née dans le Missouri aux Etats - Unis, elle a connu le succès très jeune dès qu'elle a mis les pieds à Paris avec ses fameux spectacles de cabarets . Selon le Parisien, elle entre au Panthéon "parce qu’elle est l’incarnation de l’esprit français" . Comme elle le chantait si bien : "J’ai deux amours, mon pays et Paris . " Décédée dans la capitale en 1975, elle sera la sixième femme à être panthéonisée après Sophie Berthelot, la physicienne Marie Curie, les résistantes Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle - Anthonioz, et bien sûr Simone Veil .

Une militante et résistante au grand cœur

Joséphine Baker était une humaniste qui s'est battue pour l'égalité toute sa vie. L'artiste à la double nationalité a lutté contre la ségrégation aux Etats - Unis, et a même pris la parole lors du célèbre discours "I have a dream" de Martin Luther King. En France, elle est une grande résistante : elle intervient pour la Ligue internationale contre l’antisémitisme, et devient agente de renseignement pendant la Seconde Guerre Mondiale . Joséphine Baker élève ses idéaux jusque dans sa vie intime en Dordogne : elle adopte 12 enfants de nationalités différentes et accueille de nombreux animaux dont son célèbre guépard Chiquita . Du haut de ses multiples combats, les portes du Panthéon lui sont maintenant ouvertes .