Zidane : son maillot de la finale France-Brésil de 98 vendu à 100 000 dollars

Une date : le 12 juillet 1998, un score : 3-0 et un titre de Champion du monde pour l'équipe de France ! Le maillot du meneur de jeu a été vendu aux enchères pour 108 800 dollars

par Team Mouv'

Zinedine Zidane est entré dans la légende en 1998, il fut le numéro 10 de l'équipe de France, celui qui marqua un doublé lors de la finale contre le Brésil. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Si sa carrière de joueur est terminée, Zinedine Zidane a repris le chemin de l'école pour décrocher ses diplômes d'entraineur . Il entrainait encore il y a peu, l'équipe du Real Madrid.

Zinedine Zidane fait partie de l'histoire du football, rien d'étonnant que l'une des pièces les plus emblématiques a été vendu aux enchères pour une somme dingue ! Le maillot a été authentifié par la FIFA et par Adidas, mais la salle des ventes n'est pas en mesure de dire s'il a été ou non porté par le meneur de jeu français . En effet, plusieurs maillots avaient été préparés pour la rencontre, trois selon Julien's Auctions .

Le maillot a été vendu par la Maison Julien's Auctions, basée à Los Angeles, pour la somme de 108 800 dollars soit 92 200 euros. La mention ''Brésil France 12 - 07 - 98'' est brodée sur le torse, ce maillot fut exposé au musée de la FIFA à Zurich en Suisse dans le cadre d'un prêt par son propriétaire qui l'a récupéré pour le mettre en vente .