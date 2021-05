Young Thug affirme que c'est le premier rappeur à avoir porté des jeans slim

Attention, ce qui suit est une information de la plus haute importance, Young Thug revendique être le pionnier d'une tendance, et pas n'importe laquelle, celle des jeans qui "ultra-moulent" le boule, plus connue sous le nom de Jean Skinny... On a mené l'enquête.

Un denim dans la marre ! C'est ce qu'a balancé Young Thug lors de sa participation au podcast Million Dollaz Worth Of Game de Gillie Da King et Wallo. Comme le rapporte hiphopDX . com, la mode fait partie intégrante de la culture Hip Hop et Young Thug a offert son point de vue sur l'ère des jeans moulants . L'un des animateurs, Wallo le questionne sur une épineuse question, le rappeur Birdman lui a rapporté que Young Thug serait le premier à porter des jeans moulants .

Young Thug s'est mis à rire, en se frottant les mains en signe d'approbation et lui a rétorqué :

A 100% !

Le natif d'Atlanta a expliqué qu'il avait commencé à porter des jeans moulants à sa sortie de prison et il explique pourquoi ce choix vestimentaire :

"Je me suis toujours sentie mal quand je portais des baggy . Je me sens juste comme si j'étais nue . J'ai l'impression d'être en vrac . Ton pantalon est grand comme l'enfer__, et à l'époque les n - ggas ne portaient pas de slips non plus . Les n - ggas avaient des boxers . Avec ton pantalon à gros cul et ton boxer, tu as l'impression d'être à poil . "

Clairement on ne va pas le contredire même si il existe encore un level au dessus, celui du sarouel mais c'est un autre débat . . . Cette révélation fracassante, n'a laissé personne indifférent, les fans d'un autre rappeur et aficionado des jeans skinny : Kid Cudi ont réagi en proclamant le Kid comme le véritable pionnier de cette tendance . Un fan a tweeté que Cudi avait "déjà créé le skinny jeans", tweet validé par Kid Cudi : "Pas de mensonges ici" .

Kid Cudi lance une nouvelle collection pour l'été 2021, il affirme que les jeans de sa nouvelle ligne de vêtements seront les "denims ultimes" c'est à dire, les jeans parfaits. Affaire à suivre . . .