Wish va disparaitre des moteurs de recherche en France

Le site Wish ne sera plus disponible sur les moteurs de recherche français.

par Team Mouv'

Ciblé par la répression des fraudes, le site Wish ne sera bientôt plus accessible sur l'Apple Store, Google, Bing ou autres moteurs de recherche français.

C'était un des sites préférés des Français, avec 100 millions d'utilisateurs actifs dans le monde : Wish ne ferme pas, mais sa visibilité va être grandement affectée par la nouvelle mesure prise par la DGCCRF, la répression des fraudes : la société de ContextLogic, basée à San Francisco, ne sera plus accessible par les moteurs de recherche en France. C'est une mesure exceptionnelle, qui a été prise après une enquête des consommateurs et de la concurrence.

60% de produits non-conformes

En effet, selon Le Parisien, de nombreux produits seraient non-conformes et ne respecteraient pas les normes de sécurité : sur 140 produits testés, 90% des appareils éléctriques analysés pendant l'enquête étaient considérés comme dangereux, et de même pour 62% des bijoux et des jouets.

Par conséquent, Wish ne sera plus accessible à partir des moteurs de recherche ni des magasins d'application comme Google Play ou l'App Store, bien que le site reste disponible en ligne à la même adresse. Bruno Lemaire, ministre de l'économie, à ainsi déclaré : "il n'y a pas de raison de tolérer en ligne ce que nous n'acceptons pas dans les commerces physiques".

Le site de la société ContextLogic, basée à New York, ne pourra réapparaître que si les normes sont respectées.