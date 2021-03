Will Smith bientôt président des États-Unis ?

Après Barack Obama, Donald Trump et Joe Biden, Will Smith se verrait bien dans le costume du prochain président des États-Unis. C’est en tous cas la bombe qu’a lâché le Prince de Bel Air dans un podcast.

par Team Mouv'

Lundi 1er mars, Will Smith révélait dans une interview pour le podcast Pod Save America qu’il se lancerait bien dans le game politique :

Je vais certainement jouer mes cartes, que ce soit toujours dans le domaine artistique ou, à un moment donné, dans l’arène politique .

Le comédien dit vouloir "faire entendre sa voix différemment" pour mieux se "rendre utile ." Quand le présentateur lui demande quand pourrait - il envisager de se lancer en politique, l’acteur de 52 ans répond : "Je pense que pour l'instant, je vais laisser ce bureau être nettoyé", en référence au passage de Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, "et j'y réfléchirai, à un moment de mon parcours . J'ai une opinion, je suis optimiste, j'ai de l'espoir, je crois à la compréhension entre les gens et la possibilité d'une harmonie . Je ferai ma part, c'est certain, que cela reste artistique ou que je finisse par m'aventurer dans l'arène politique ."

Après cette annonce, forcément, Twitter a pris feu et quelques affiches de campagne ont commencé à fleurir .

Ce n'est pas une première

Ce n’est pas la première fois que Will Smith fait ce genre d’annonce, en 2015 déjà, il révélait dans les colonnes du Hollywood Reporter qu’il pourrait parfaitement se fondre dans le paysage politique : "Aujourd’hui, je suis en train d’évaluer ma capacité à être utile au monde . Lorsque je regarde le paysage politique, je pense qu’il pourrait y avoir un futur pour moi dedans . Ils pourraient avoir besoin de moi ."

La même année au micro de la chaine CBS, il s’était énervé de la rhétorique raciste de Donald Trump, alors en pleine campagne présidentielle :

Si les gens continuent à dire des choses folles sur le mur ou sur les musulmans, ils vont me forcer à entrer dans l’arène politique

Acteur engagé depuis longtemps, Will Smith a porté plusieurs combats comme celui de la condition des noirs et la lutte contre le racisme aux États - Unis . Plus récemment, dans la série documentaire Le Droit d’être Américain qu’il coproduit avec Netflix, l’interprète de Je Suis une Légende s'arrête sur l'histoire de la lutte pour l’égalité des droits en Amérique à travers 6 épisodes . Chacun aborde le 14e amendement, Martin Luther King, le mariage homosexuel ou le rêve américain des migrants . Smith se permet à chaque fois d’apporter sa vision et ses solutions pour les problématiques qu’il soulève. Une attitude qui ressemble à celle d'un présidentiable .

Will Smith vs . The Rock

Mais au cinéma, comme en politique, il y a toujours de la concurrence . Et si Will Smith compte un jour entrer en politique, il devra peut - être faire face à son collègue Dwayne Johnson, dit "The Rock". L’ancien catcheur s’était exprimé sur ses envies de politiques lors d’une interview à USA Today en début d’année : "J'envisagerais de me présenter aux élections présidentielles si c'était ce que voulait la population__ . Je le pense réellement, je ne prends pas ma réponse à la légère . Il reviendrait à la population de décider . Donc je vais attendre et écouter . J'aurais mon doigt sur le pouls et mon oreille sur le sol ."

S’il parvenait à se hisser jusque dans le Bureau ovale, Will Smith deviendra le second acteur à devenir président des États - Unis après Ronald Reagan, élu en 1980 .