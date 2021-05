The Weeknd et Ariana Grande performent "Save Your Tears" en live

Pour la première fois en live, The Weeknd et Ariana Grande ont interprété le remix de "Save Your Tears" lors du iHeartRadio Music Awards.

par Team Mouv'

The Weeknd et Ariana Grande ont offert une prestation magique, c'était la première fois que le remix du titre "Save Your Tears" était interprété en direct . Le titre a été joué le 27 mai 2021, lors des iHeartRadio Music Awards 2021 au Dolby Theatre de Los Angeles soit quelques jours après le mariage d'Ariana Grande avec Dalton Gomez.

Les deux artistes avaient collaboré sur des titres comme Love Me Harder ou encore Off the table . Cette fois ci, il s'agit de"Save Your Tears", l'un des titres les plus emblématiques de l'album : "After Hours", sorti en mars 2020 . En invitant Ariana Grande pour une nouvelle version, The Weeknd s'est assuré de décrocher un nouveau single numéro un des écoutes outre - Atlantique .