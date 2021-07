Wayne Rooney porte plainte contre des femmes qui l’ont "piégé" en soirée

L'ancienne star de United et de la sélection anglaise est au cœur d'un scandale, après une soirée bien arrosée il s'est retrouvé à faire la Une de plusieurs tabloïd anglais...

par Team Mouv'

Wayne Rooney serait le protagoniste principal d'une histoire orchestrée pour lui soutirer de l'argent . . .

Le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United et de la sélection d'Angleterre s'est retrouvé sur plusieurs photos et vidéos publiées sur les réseaux, après une soirée en discothèque, on le voit en bonne compagnie, soit en train de danser sur la piste, visiblement il faisait très chaud dans le club, puis, dans la chambre d’hôtel puisque les tenues de ses accompagnatrices sont assez légères, soit Wayne Rooney est endormi, un verre à la main, sur certaines photos .

Selon les informations du Daily Mail, les avocats de Wayne ont saisi la police, une plainte a été déposée et une enquête est en cours . Wayne Rooney assure a avoir été piégé. Il aurait expliqué à la police de Manchester avoir été victime d’une tentative de chantage.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Wayne Rooney a raccroché ses crampons, il est depuis janvier 2021, reconverti comme entraineur à Derby County. Il ne s'agit pas de la meilleure manière de débuter la saison . . .