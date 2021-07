Voici l’emoji le plus utilisé

L'émoji comme marqueur de notre temps, pourquoi utiliser des mots quand on peut faire passer un message avec une image ! Comme les temps changent, les émojis suivent la tendance.

par Team Mouv'

On ne présente plus les émojis, aussi appelés émoticônes, ils sont utilisées sur Internet pour rassembler une communauté, véhiculer des idées ou mener un combat de société… Leur rôle est omniprésent, ils possèdent un site de référence : Emojipedia qui documente la signification et l'utilisation courante des caractères emoji . Et les observateurs les plus chevronnés ont assisté à l'inversion d'une tendance :

Le déclin de l’emoji 😂 au profit du visage aux yeux larmoyants 😭

Depuis de nombreuses années, l'émoji avec des larmes de joie 😂 (Face with Tears of Joy) était sur la première marche du podium mais depuis plusieurs mois, il est remplacé par un concurrent de taille, l’emoji aux yeux larmoyants 😭 ( Loudly Crying Face) :

Ce déclin a plusieurs explications, déjà, on constate que la génération Z a tendance à snober l'émoji 😂 qu'elle trouve ringard. En effet, l'émoji 😭 peut être utilisé à la fois, pour partager une réaction liée au chagrin, à la tristesse, mais aussi à la joie, à la frustration, cet émoji est plus "polyvalent". Du fait de cette pluralité, il correspond mieux à l'époque que l'on vit, celle de la crise sanitaire où les sentiments sont exacerbés .

Les réactions ne se sont pas faites attendre :

