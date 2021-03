La punchline de François Hollande sur la chanson de McFly et Carlito sur les gestes barrières

Lors d’un Live sur Twitch, l’ex-président de la République a taclé la chanson des youtubers McFly et Carlito sur les gestes barrières. "Il vaut mieux faire un geste barrière par rapport à la chanson", estime François Hollande.

par Team Mouv'

On connaissait l'humour de François Hollande, on le connaissait moins tacleur . L'ex - président de la République a pourtant envoyé un bon tacle aux deux youtubers MacFly et Carlito, avec leur chanson sur les gestes barrières . Lors d'un live sur Twitch avec le journaliste Samuel Etienne, François Hollande s'est un peu lâché : "J'ai écouté la chanson . . . et je pense qu'il vaut mieux faire un geste barrière, y compris par rapport à la chanson ."

Et la punchline a été vue par un large public, puisque le live a rassemblé plus de 80 000 personnes par moments, un record . L'ancien président de la République a répondu pendant plus de deux heures aux questions des internautes . Parmi les sujets abordés : ses cinq ans à l'Elysée, de 2012 à 2017, mais aussi l'action de son successeur Emmanuel Macron, ainsi que la présidentielle de 2022 . "Mon plus grand regret, c'est de ne pas m’être représenté" en 2017, a notamment déclaré François Hollande .

François Hollande avoue écouter Booba

Autre révélation de François Hollande durant ce live : l'ex - président a avoué écouter le rappeur Booba ! Une confession qu'il avait déjà faite il y a dix jours chez Konbini : "Je le connais [ ndlr : Booba ] pour l’avoir vu aussi sur scène, chanter . Mais aussi faire du théâtre . C’est un homme qui a des valeurs . Je me suis intéressé à son parcours", a expliqué l'ex - président de la République .