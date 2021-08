Var : un incendie a détruit 5500 hectares et fait des blessés

Un nouvel incendie continue de dévaster la commune du Var et oblige des milliers de vacancier à évacuer !

par Team Mouv'

Touché chaque année, le département du Var ( 83 ) de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur, ne passe pas un été sans incendie . Son climat sec, ses grandes forêts et ses nombreux massifs en font une région particulièrement propice aux départs de feu .

Et c'est encore fois ce qu'il s'est produit, puisqu'un nouvel incendie a démarré lundi 16 août dans la commune de Gonfaron, sur l'aire d'autoroute des Sigues sur l'A57 . Un départ de flamme non maîtrisé qui s'est entendu dans la soirée jusqu'au Golfe de Saint Tropez, malgré un renfort des secours exceptionnel .

Dans la nuit de lundi à mardi, le feu se trouvait déjà près de Cavalaire et de La Croix - Valmer .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

L'évacuation obligatoire des vacanciers

Malgré plus de 900 sapeurs pompiers engagés, 2 hélicos bombardiers d’eau, 7 canadairs et un Puma lourd de la sécurité civile ainsi que l’hélicoptère Dragon 83, l'incendie aurait déjà parcouru 5500 hectares et en aurait déjà brûlé 3500 hectares depuis lundi après - midi . Entre 130 et 150 gendarmes sont aussi venus prêter main forte aux pompiers du Var, selon les sources du Var Matin .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Plusieurs milliers de personnes été contraints d'évacuer dans le Golfe de Saint - Tropez, 7 campings au total . Près de 2 . 000 personnes, principalement des vacanciers, ont quitté la Môle pour trouver refuge dans les deux communes littorales environnante . 1 . 500 personnes ont été accueillies dans la nuit à Bormes - les - Mimosas . 1200 ont trouvé refuge dans le gymnase Pierre Quinon tandis que des centaines d'autres ont dormi dans leurs voitures à proximité de l'équipement sportif . Selon le préfet du Var, des centaines d'habitats aurait aussi été touchés . Plusieurs axes routiers ont aussi été contraints de fermer à la circulation pour permettre aux secours d’agir le plus rapidement .

Ll'incendie destructeur dans le Var. Infographie Rina Uzan..