"Validé" : un peu plus de diversité à la télévision en 2020 grâce à la série

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a constaté des améliorations concernant la représentativité des personnes perçues comme "non-blanches", ce qui peut s'expliquer par les programmes d’origine française comme la série "Validé".

par Team Mouv'

Le CSA a rendu son rapport sur la diversité au Parlement, le régulateur de la télévision et de la radio souligne une "relative amélioration de la représentation des personnes perçues comme 'non - blanches' sur le petit écran en 2020 . Un baromètre a été établi après le visionnage de plus de 2 600 programmes diffusés sur 18 chaînes, et l'on constate que :

Leur part est passée à 16%, soit un point de plus qu'en 2019 .

Et surtout, elles sont beaucoup plus souvent présentées dans des rôles positifs ( 36% des cas ) que négatifs ( 22% ) . Si cette avancée n'est pas significative, c'est encourageant .

La diversité puise sa force de la visibilité

Le CSA explique cette progression notamment par la diffusion des "productions originales françaises", comme les séries "Validé" sur Canal + , "Les bracelets rouges" sur TF1, "En famille" sur M6 ou les feuilletons quotidiens, à l'image d'"Ici tout commence" sur TF1, ou encore "Plus belle la vie" sur France 3 .

La catégorie de la population la plus représentée est celle des 35 - 49 ans . Les jeunes et les séniors restent sous - représentés, en effet, 10% des personnes apparaissant à l'écran ont moins de 20 ans et 5% plus de 65 ans, tout comme les ouvriers et les retraités qui représentent respectivement 2% et 1% .