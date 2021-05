Uzi : comdamné à 4 mois de prison pour détention de stupéfiants et de munitions

Le rappeur de 21 ans, Uzi fait maintenant face à la justice pour détention de stupéfiants et de munitions.

par Team Mouv'

Le rappeur Uzi fait encore parler de lui, cette fois - ci pour une affaire sérieuse qui le met face à la justice . Comme le rapporte Le Parisien, le jeune rappeur de 21 ans originaire du quartier de la Ferme - du - Buisson, à Noisiel fut interpellé ce dimanche après un contrôle routier à Lognes .

Un banal contrôle

Tout commence par un contrôle routier, durant lequel Uzi a d'abord présenté une fausse identité, où les policiers trouvent sur lui une sacoche dans laquelle se trouve une somme inhabituelle, soit près de 3 000 euros en billets de 10 et de 20 euros. Interrogé sur l'origine de cet argent liquide, Uzi essaie de justifier cette somme comme venant de ses sponsors . Un argument qui ne convainc pas les policiers qui le placent en garde à vue pour non - justification de ressources, en plus d'une amende de 135 euros pour non - respect du couvre - feu, selon Le Parisien .

Une perquisition accablante

C'est le lendemain de cette arrestation que les policiers se rendent au domicile d'Uzi pour y effectuer une perquisition . Perquisition qui sera accablante pour le jeune artiste en raison des 200 grammes de résine de cannabis, 800 grammes d’herbe de cannabis, plusieurs téléphones portables, un couteau de découpe, une balance, ainsi que 38 munitions de calibre 22 Long Rifle . Là aussi, interrogé sur la provenance de ces substances, Uzi aurait indiqué que le cannabis était à lui et qu’il l’avait trouvé dans la rue .

Une condamnation immédiate

Déféré ce mercredi au parquet de Meaux dans le cadre d’une procédure en plaider coupable, Uzi écope d'une peine de quatre mois d’emprisonnement pour détention de stupéfiants, de munitions de catégorie B et refus de divulguer le code de déchiffrement d’un portable, comme l'a indiqué le parquet .