Usher aurait distribué des faux billets à une strip-teaseuse...

Usher aurait distribué des billets à son effigie lors d'une virée dans un club de striptease... Ce que dément un des représentants du club. Explications.

par Team Mouv'

Usher est dans la sauce : faux billets, striptease et marketing de mauvais gout . . . L'artiste est au cœur d'une sombre histoire dont le point de départ est une story Insta publiée par une danseuse, dénommée Pisces, qui travaille à Las Vegas. Pisces accuse Usher de lui avoir donné des faux billets. Les billets semblaient faire la promotion de la prochaine résidence d'Usher : The Vegas Experience résidence, la danseuse vénère, et pour cause, a balancé ces photos sur ses réseaux avec une question toute simple . . .

Mesdames, que feriez - vous si vous dansiez toute la nuit pour Usher et qu'il vous jetait ça ?

Une version démentie par le club de strip - tease

Évidement, les portes de l'enfer numérique se sont ouvertes sous les pieds d'Usher . . . Mais entre temps, coup de théâtre puisque un représentant du Sapphire ( le club de Strip - tease en question ) à Las Vegas s'est confié à TMZ et a démenti catégoriquement cette version, selon lui l'artiste se serait montré au contraire très généreux . Usher était venu chiller avec un groupe d'amis, et plusieurs milliers de dollars aurait été dépensés. Un des membres du groupe accompagnant l'artiste serait à l'origine du quiproquo, des faux billets à l'effigie d'Usher auraient été placés sur la scène pour faire un gag . . . Et faire la promotion du prochain projet de l'artiste . . . Cette histoire reste floue mais le staff du club a déclaré qu'il serait ravi d’accueillir à nouveau Usher . . .