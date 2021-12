Une pétition pour boycotter Orelsan à cause du terme "mongol" dans un de ces titres

Les signataires de la pétition dénoncent l'utilisation péjorative du mot "mongol" dans un des derniers titres d'Orelsan. Ce vendredi 24 décembre, le rappeur n'avait toujours pas réagi.

Ils appellent à boycotter Orelsan . Ce vendredi 24 décembre, plus de 13 000 personnes avaient signé la pétition qui dénonce l'utilisation péjorative du terme "mongol" dans son titre "L'odeur de l'essence" . Le rappeur n'a toujours pas réagi .

C'est le passage entre 3:10 et 3:20 qui est pointé du doigt dans la pétition : "__il utilise le terme « mongol » de manière extrêmement offensive pour les Mongol . es et personnes originaires de cette culture" .

L'auteur de la pétition poursuit : "comme vous le savez, le terme « mongol » définit l’identité culturelle et nationale de tout un peuple . Ce nom qui devrait être neutre comme les adjectifs « français », « anglais », « juif », « inuit » et bien d’autres, est malheureusement encore et toujours en usage en français, connoté d’« idiot »" .

Les signataires appellent donc à boycotter le chanteur tant qu'il n'aura pas retiré ce passage de sa chanson et fait des excuses publiques aux "Mongoles et Mongols et toute personne originaire de cette culture" . Ce vendredi 24 décembre, le rappeur n'avait toujours pas réagi à cette pétition . Il y a cinq ans, il avait été relaxé par la justice quand des associations féministes avaient porté plainte pour "injure et provocation à la violence".