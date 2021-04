Une messe de Pâques défie les règles sanitaires à Paris

Ce week-end de Pâques fut l'occasion pour de nombreux fidèles restés à Paris, de se réunir mais aux dépens des mesures sanitaires imposées par le gouvernement.

Ce samedi 3 avril se tenait la messe de Pâques à l’église Saint - Eugène - Sainte - Cécile, dans le 9e arrondissement de Paris : une messe qui a bravé les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement . Comme le rapporte Le Parisien, la cérémonie qui a duré près de 4 heures, s'est tenue en dépit des mesures sanitaires recommandées : de nombreux fidèles sans masques ni distanciation sociale .

Un nouveau dérapage

C'est une vidéo publiée sur Youtube qui a alerté et les images parlent d'elles - même : on y voit notamment un prêtre officier sans masque et donner l’hostie de la main directement dans la bouche des fidèles . "J’ai un peu halluciné en assistant à cette messe . Il y avait très de peu de personnes portant le masque, même les prêtres n’en avaient pas . A aucun moment, les gestes barrières n’ont été respectés" confie un témoin qui assistait au baptême de son frère . Une situation inadmissible pour Marlène Schiappa, ministre déléguée à la citoyenneté .

Qu'a - t - il bien pu se passer ? C'est la question que beaucoup se posent, car pourtant les règles semblaient être claires et comprises pour le diocèse de paris : le port du masque pour les plus de 11 ans est obligatoire dans les églises et deux sièges doivent être laissés vides entre chaque personne ou entité familiale . Sidéré, le diocèse s'est exprimé dans un communiqué : "Nous sommes stupéfaits devant le non - respect évident des consignes essentielles de distanciation, de port de masque, et nous nous désolidarisons de tout comportement non respectueux d’une situation sanitaire difficile . Nous allons aviser les personnes responsables de cette messe et allons, en interne, donner des suites . "