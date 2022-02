Un Youtubeur perd la vie dans un crash d'avion

Josh Neuman, youtubeur américain, a été retrouvé parmi les victimes d'un crash le 3 février dernier.

par Team Mouv'

Alors qu'il était parti de l'aéroport de Reykjavik en Islande le 3 février dernier, le youtubeur et skatteur américain Josh Neuman et trois autres victimes, ont perdu la vie dans le crash de leur avion.

Une opération de sauvetage longue de plusieurs heures

Le vol devait durer seulement deux heures et pourtant, le Cessna 172 a été retrouvé samedi 5 février à l’est de Reykjavik, au fond du lac Thingvallavatn en Islande. C'est plus de 72 heures après le crash que les corps de Josh Neuman 22 ans, Nicola Bellavia âgé de 32 ans (également Youtubeur et influenceur d'aventures belge), leur pilote islandais et un néerlandais de 27 ans, ont pu être retrouvés, comme ont pu le confirmer les autorités islandaises le 7 février dernier.

Comme le rapporte Le Parisien, la police a établi le fait que les victimes seraient délibérément sorties de l'avion après le crash et auraient plongé dans une eau glacée dont la température est comprise entre 0 et 1°C. Le responsable de la police locale, Oddur Árnason, a indiqué "Les corps étaient à environ 300 mètres de l’avion, au fond du lac".

Notamment connu pour ses vidéos en skate, Josh Neuman comptabilisait plus d'un million d'abonnés sur Youtube et réalisait des vidéos d'aventures en skate aux quatre coins du monde. Nicola Bellavia quant à lui, partageait la même passion puisqu'il était également en permanence sur les routes du monde.

