Wejdene et Michou : un petit garçon malade rêve de les rencontrer, sa mère lance un appel

Marceau est un petit garçon qui traverse une seconde fois le dur chemin de la maladie, il a des rêves dont celui de rencontrer Michou et Wejdene. Sa mère remue ciel et terre pour qu'une rencontre s'organise.

Marceau fêtera ses 7 ans le 26 juin prochain, il vit à Cléry - sur - Somme, près de Péronne ( 80 ) . Comme de nombreuses familles, son existence a été marquée par la leucémie, diagnostiquée quand il avait seulement 2 ans . Marceau est sorti vainqueur de cette bataille après 2 ans de lourds traitements médicaux . Mais il y a peu, la maladie est réapparue comme l'explique sa mère, Céline Galais au Courrier Picard :

Après 21 mois durant lesquels tout allait bien, on a appris il y a un mois et demi qu’il faisait une rechute . On ne s’y attendait pas . La pilule a été dure à avaler.

Marceau est un jeune garçon très courageux, il est actuellement en CP, après avoir perdu 2 ans de maternelle à cause de sa maladie . Marceau a des rêves, il fait une demande à sa mère :

Il y a quelques semaines, Marceau m'a demandé : 'Maman, tu crois qu’un jour je verrai Michou et Wejdene ?'

Marceau a 7 ans et des rêves plein la tête, il aimerait rencontrer Michou et Wejdene.

Céline a aussitôt décider de tout faire pour réaliser le rêve de son fils :

On a la chance d’avoir un ami qui connaît le papa de Michou . Il a envoyé une petite vidéo à Marceau .

En effet Michou envoie à Marceau une petite vidéo pour le saluer et lui envoyer de la force . Mission en partie remplie, la maman de Marceau tente de contacter la chanteuse, elle fait marcher son réseau et son bon sens : "La fille de mon ancienne maîtresse d’école travaille dans un immeuble à Paris . À l’étage du dessous, c’est un de ceux qui s’occupent de Wejdene, il a eu le message . Mais nous n’avons pas eu de retour depuis . "

Céline Galais lance un appel, en espérant qu'il aboutira, elle a même écrit à Cyril Hanouna : "Si Michou et Wejdene ont 10 minutes à consacrer à notre fils, nous sommes prêts à prendre la route pour aller à Paris. Nous avons aussi écrit à Cyril Hanouna, qui les reçoit régulièrement . On espère qu’il a reçu ce message, et que, si un jour il les invite sur son plateau, il invitera aussi Marceau . Je le répète, nous sommes prêts à aller à Paris rien que pour ça, pour donner du bonheur à notre fils quelques minutes . "

Cette mère de famille a fait une promesse à son fils :

Je lui ai dit que maman va se faire pousser des ailes et le faire rêver jusqu’au bout .

On croise très fort les doigts pour que le vœu de Marceau s’exauce !

