Un passeport sanitaire pour voyager en Europe cet été

Pour faciliter la circulation, la Commission européenne propose un passeport sanitaire, sous forme de QR code, pour justifier d'un vaccin anti-covid ou d'un test PCR négatif.

par Team Mouv'

"Certificat vert", "passeport vaccinal", "passeport sanitaire" . . . Le nom n'est pas encore arrêté mais la Commission européenne dévoile le Graal pour voyager dans l'Union cet été . Ce document, qui existera en version papier et numérique, pourra être demandé pour prendre l'avion ou pour participer à des manifestations importantes .

Un QR code

Prévu pour le 15 juin, ce passeport vaccinal prendra la forme d'un QR code, et permettra aux autorités de savoir si son propriétaire a déjà été malade, s'il est vacciné contre le Covid - 19, si oui avec quel vaccin, en plus d'informations classiques : nom et date de naissance .

Ce certificat ne rend pas le vaccin obligatoire . Pour les non vaccinés, il permettra d'attester d'un test PCR négatif .

Un moyen de retourner à la vie d'avant

Le but de ce certificat européen est de "retrouver la capacité à vivre ensemble sans être un risque", a expliqué le commissaire européen en charge des vaccins Thierry Breton, qui a présenté le dispositif dimanche sur RTL et LCI .

"Il faut nous organiser très vite pour rouvrir . "

Les 27 pays membres ont déjà validé ce certificat, qui sera traduit dans toutes les langues . Il sera également ouvert à quatre pays hors UE : la Norvège, le Liechtenstein, l'Islande et la Suisse . Thierry Breton l'assure, le certificat ne sera pas une condition sine qua none aux voyages au sein de l'Union européenne, mais un outil pour "rouvrir l'Europe".