Un jeune garçon décide de vendre ses cartes Pokémon pour sauver son chien

Un jeune garçon de 8 ans a décidé de se séparer de ses cartes Pokémon pour financer les soins vétérinaires qui sauveront la vie de son chiot. Une initiative qui sera payante, au delà de ses espérances...

par Team Mouv'

C'est l'histoire d'un jeune garçon qui voulait sauver son chien. Bryson Kilemann a 8 ans, il vit avec sa mère, sa sœur, son frère et son chiot : Bruce. Une vie de famille basée à Lebanon en Virginie, un matin Bruce montre des signes de faiblesses, la décision est prise, la mère de Bryson, Kimberly, emmène le chiot chez le vétérinaire . . . Le couperet tombe, l'animal a contracté la parvovirose, une maladie infectieuse qui va affaiblir très rapidement l'animal, l'issue peut être fatale en 2 à 3 jours si un traitement rapide n'est pas administré . Ce traitement coute 700 dollars, une somme que ne possède pas la famille. Bryson est désespéré comme il le confesse à Local12 . com :

Cela m'a rendu triste, car normalement mon frère et ma sœur jouent ensemble, et je n'ai personne pour jouer avec moi . Donc d'habitude, je joue avec Bruce .

Kimberly lance un appel sur les réseaux sociaux en découvrant ce dessin dans les affaires d'école de son fils :

Je regarde le travail scolaire de Bryson d'hier et j'ai trouvé ça . Il est le plus gentil des enfants .

Le petit garçon ne se laisse pas abattre et décide de vendre ses cartes Pokémon

Du haut de ses 8 ans, il a bien compris que l'engouement autour des cartes Pokémon n'est pas prêt de s'arrêter . Bryson s'est alors installé au bord de la route avec une pancarte indiquant, "Pokémon à vendre" comme il l'explique :

Je sais que tout le monde aime les cartes Pokémon alors j’ai décidé de vendre toutes celles que j’avais .

En parallèle, une campagne de financement participatif sur la plateforme GoFundMe est ouverte avec un objectif de 800 dollars . La magie des réseaux opéra ( souvent Internet c'est vraiment bien ! ) et la famille récolte 6000 dollars . Non seulement Bruce sera sauvé mais la famille a déclaré que l'argent en plus, servira à soigner les éventuels futurs problèmes de santé de Bruce, ainsi que ceux des autres chiens du quartier .

Bruce a été soigné, il a réintégré le foyer familial, le chiot va très bien :

L'histoire ne s'arrête pas là, comme un conte de Noël à l'aube de l'été, des employés de The Pokémon Company ont eu vent de cette histoire touchante, Bryson a alors reçu une très belle surprise, plusieurs boosters de cartes Pokémon :

"Hey Bryson, nous avons été tellement inspirés par ton histoire où tu vendais tes cartes pour la guérison de ton chien que nous t’offrons quelques cartes pour remplacer celles que tu as dû vendre"

Une histoire qui nous rappelle que le retour de karma existe .