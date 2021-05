Un enfant palestinien reprend du Eminem pour appeler à la paix

Le jeune garçon dont l'identité reste encore inconnu a repris un classique d'Eminem pour sensibiliser sur sa situation.

C'est un jeune garçon courageux et talentueux qui fait le buzz pour sa reprise d'Eminem avec un texte écrit pour sensibiliser et appeler à l'aide. Habitant en Palestine, le jeune garçon s'est filmé en train de rapper un texte poignant et alarmant, au milieu des décombres .

C'est sur la prod d'un titre culte d'Eminem : Cleanin' Out My Closet sorti en 2002, un titre poignant dans lequel Eminem se livre sur une partie de sa vie et son enfance douloureuse, que le jeune garçon se livre à son tour sur la cruelle réalité à laquelle il fait face si jeune. Dans cette vidéo d'une minute et vingt - huit secondes le jeune rappeur dénonce : "Vivre avec des restrictions en plus de l'occupation . Vous voulez voir la peine ? Regardez le visage de ces gens . Imaginez que vous êtes expulsé de la seule maison dans laquelle vous avez vécu depuis toujours__ . Nous prions pour nos âmes pendants qu'ils prennent nos maisons pour des proies . Je regarde ma petite sœur et je me demande si elle mérite tout ça . Ma seule mission est d'alerter le monde, car vous seuls pouvez changer les choses"

Ce n'est pas la première fois que ce jeune garçon se sert du rap pour témoigner de son quotidien, en août 2020 il rappait déjà dans sa cour d'école, un an plus tard la situation ne s'est pas arrangée . . .