Un ado se fait contrôler 13 fois pendant les horaires du couvre-feu

Un adolescent de 15 ans détient, surement, un record... Il a été contrôlé pour la 13ème fois en plusieurs semaines, il circulait après 18h00 soit pendant le couvre-feu (pour ceux qui débarquent). Le mineur a écopé d'une amende et d'un stage de citoyenneté.

par Team Mouv'

Un samedi soir dans le centre - ville de Carcassonne ressemble à tous les samedis soirs depuis plusieurs semaines dans toutes les villes de France, c'est à dire, à priori, un No Man's Land puisqu'après 18h, la population est censée être confinée chez elle ( pour ceux qui ont la chance d'avoir un endroit à eux ) . Mais un adolescent âgé de 15 ans a décidé de braver l'interdit en sortant après 18h . Il a été interpellé dans le centre - ville, la vieille de la Saint Valentin, par une brigade de Police et quand les agents ont effectué une recherche, ils se sont aperçus qu'ils tenaient un multi - récidiviste puisque ce jeune homme était à sa 13ème infraction pour le même motif : violation du couvre - feu .

L'adolescent a reconnu les faits et a été placé en garde à vue jusqu'à l'arrivée de son représentant légal, il a alors écopé d'une amende de 135e pour absence de masque et sera reçu dans les prochains jours pour effectuer un stage de citoyenneté. Stage qui sera, après un examen par la juridiction compétente, à sa charge ou non .