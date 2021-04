Uber Eats veut se lancer dans la livraison de cannabis à domicile

Uber Eats souhaite étendre son activité de livraison au secteur du cannabis lorsque sa consommation sera pleinement légalisée aux Etats-Unis.

par Team Mouv'

Après la livraison de divers repas, la firme américaine suit de près la légalisation du cannabis aux Etats - Unis . Une manière pour Uber Eats de rester très concentré sur ce secteur important, et pourquoi pas, de réaliser des livraisons à domicile dans un futur proche. A l'occasion d'une interview avec CNBC, le patron de la société Dara Khosrowshashi a confié : "lorsque la route sera libre pour le cannabis, lorsque les lois fédérales entreront en jeu, nous allons absolument y jeter un coup d’œil" comme relayé par le Journal du Geek.

Et forcément, Uber souhaite se positionner en tant que leader du secteur . Pour rappel, dans le pays, la consommation récréative de Cannabis est de plus en plus autorisée, 16 états l'autorise déjà . Le patron de l'entreprise précise : “Nous voyons tellement d’opportunité là - bas, et nous allons nous concentrer sur l’opportunité à portée de main“ .

En ce qui concerne la France, il faudra patienter encore longtemps puisque la vente de cannabis est illégale .