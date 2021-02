Trois naufragés sauvés après 33 jours sur une île déserte

Une histoire assez dingue s'est déroulée sur terre, trois personnes ont été sauvées par les gardes-côtes américains, elles auraient passé 33 jours sur une île déserte après le naufrage de leur bateau. Avec pour seule nourriture des noix de coco, des coquillages et des rats...

par Team Mouv'

Dans la catégorie "Happy End", voici l'histoire d'un sauvetage incroyable, des gardes - côtes américains, lors d'une patrouille de contrôle au dessus d'Anguilla Cay, une chaîne d'île située entre les Lower Florida Keys et Cuba, ont eu la surprise de découvrir trois personnes agitant des drapeaux de fortune pour signaler leurs présences . Dans un premier temps, les gardes - côtes leurs ont acheminé une radio et de l'eau . Puis, un peu plus tard, un autre équipage est venu leur apporter de la nourriture . Selon le quotidien québécois, La Presse, le lieutenant Justin Dougherty a déclaré :

Ils étaient vraiment soulagés . Ils ne savaient plus vraiment quel jour nous étions .

Ils auraient passé 33 jours sur cette île inhabitée, leur embarcation aurait chavirée et ils ont alors rejoint l'île à la nage . Les rescapés se sont nourris de noix de coco, de coquillages et de rats pour survivre .

L'un des garde - côtes a déclaré à CNN :

C'était incroyable . Je ne sais pas comment ils ont fait pour tenir . J'étais très surpris de voir qu'ils étaient au final en si bonne santé .

Ils ont été été transportés dans un centre médical des Keys afin de passer plusieurs examens de contrôle . Les trois rescapés sont de nationalités cubaine et les autorités chercheraient à déterminer s'ils cherchaient à rejoindre les États - Unis depuis Cuba ou bien s'ils sont de simples naufragés après un accident . Voici le sauvetage :