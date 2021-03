Travis Scott vient en aide à 1000 familles après la tempête qui a frappé le Texas

Le rappeur texan a organisé une distribution de vivres pour 1000 familles après qu’une tempête de neige ait dévasté Houston.

par Team Mouv'

On le sait, Travis Scott est très engagé auprès des habitants du Texas et notamment de Houston, sa ville d’origine . Alors quand la ville, plutôt habituée à la canicule et aux ouragans, a été frappée par une inattendue tempête de neige, le rappeur n’a pas hésité à se mobiliser .

À la fin du mois de février, la tempête a laissé deux millions et demi de foyers sans électricité et 12 millions d’habitants sans eau courante aux quatre coins du Texas . Encore aujourd’hui, l’État du sud a du mal à fonctionner normalement .

Pour venir en aide aux sinistrés, Travis Scott et sa fondation Cactus Jack Foundation ont organisé une distribution de vivre. Elle s’est tenue le 6 mars dernier sous forme de "drive" sur le parking du lycée Willowridge de Houston . Plus de 1000 familles ont pu s’approvisionner gratuitement en eau, en produits frais, en conserves ou encore en masques .

Cactus Jack ne s’est pas arrêté là ! Des paniers ont même été livrés à domicile à plusieurs centaines de personnes âgées vivants dans les alentours du lycée Willowridge . Dans le même temps, les secouristes en première ligne durant la pandémie et la tempête de neige se sont vus offrir des repas.