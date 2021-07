Travis Scott lance sa marque de weed

Travis Scott se lance dans le business de cannabis, il s'est associé à Connected Cannabis pour créer "Cactus farms"

Travis Scott est un artiste hyperactif, si la musique reste son domaine de prédilection, il a crée son label "Cactus Jack record" et enchaine les cartons, il a aussi collaboré avec Fortnite pour un des premiers "concerts virtuels", avec McDonald ou encore avec Nike pour la Air Jordan IV.

Cette fois - ci, il s'agit de cannabis, en effet, Travis en fin observateur, a bien capté que l'usage de la weed se démocratisait : de plus en plus d'états aux Etats - Unis légalisent sa consommation. De plus, il est un amateur de Weed ( de blunt saveur pain d'épices . . . ) comme on a pu le constater en juin dernier lors d'une visite à Paris :

Le chanteur Travis Scott est vu le 24 juin 2021 à Paris, en France - Marc Piasecki/GC Images ©Getty

L'artiste s'est associé avec Connected Cannabis pour créer "Cactus Farms"

Selon un communiqué de presse de Connected Cannabis, la nouvelle souche de Scott, qu'il a sélectionné à la main, sera :

"Hybride à tendance indica avec une structure de bourgeons dense et violette qui se fume avec la même expérience que de siroter un bon vin ."

Présenté dans un emballage sur le thème de Cactus Jack, ce cannabis spécial "dégage un arôme de gaz piquant, funky - sucré, complété par une touche unique de baies . "

Travis Scott et Connected Cannabis se sont associés pour créer la ligne : "Cactus Farms" - Connected Cannabis

Cactus Farms est disponible dès maintenant en Californie et en Arizona.

