Travis Scott et Kylie Jenner dévoilent le surprenant nom de de leur nouvel enfant

Travis Scott et Kylie Jenner annoncent le prénom de leur nouveau garçon.

par Team Mouv'

Trouver le prénom de son enfant n'est jamais une tâche évidente surtout lorsque vous savez que des milliers, voire des millions de personnes vont le commenter... Tout récemment parents pour la deuxième fois, Travis et Kylie viennent d'annoncer le prénom de leur nouveau garçon.

Un prénom pour le moins original

Kylie Jenner est désormais officiellement une maman de deux enfants. La jeune femme de 24 ans a accueilli un petit garçon avec Travis Scott le 2 février, et elle a annoncé l'heureuse nouvelle du bébé sur Instagram dimanche 6 février. "💙 2/2/22", a-t-elle légendé sur une photo en noir et blanc de sa fille, Stormi Webster, et de son fils se tenant la main.

Ce vendredi 11 février, Kylie a révélé le nom du petit garçon sur sa story Instagram : "Wolf Webster 🤍", a-t-elle écrit sur un fond noir. Pour rappel, Webster est le vrai nom de famille de Travis Scott. Cependant, le prénom reste assez original, ce qui a suscité bon nombre de réactions assez drôles sur les réseaux sociaux.

Capture Story @kyliejenner

Au moins une chose est sûre, entre ses parents et son prénom, le jeune Wolf ne risque pas de passer inarpeçu lorsqu'il sera à l'école.