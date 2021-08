Tiktok est l'application la plus téléchargée au monde

L'appli TikTok est désormais plus téléchargée que Facebook.

par Team Mouv'

L'application chinoise TikTok vient de battre un record : elle devance Facebook et devient l'appli mobile la plus téléchargée du monde en 2020. Les challenges et les musiques entêtantes de Tik Tok ne sont pas prêts de s'arrêter !

TikTok gagne, Facebook tique

L'AFP a tweeté ce 11 aout 2021 que TikTok est "l'application mobile la plus téléchargée au monde en 2020, devant Facebook et ses messageries" . Selon des stats du cabinet Apptopia, TikTok a été téléchargée 850 millions de fois en 2020, pour seulement 600 millions pour WhatsApp et 540 millions pour Facebook . L'appli de vidéos connait un succès auprès de la Génération Z et intéresse aussi de plus en plus les entreprises qui suivent la tendance .

En seulement quatre ans elle a devancé Facebook et devient l'application la plus populaire du monde . En 2018 et 2019 la firme chinoise n'était qu'à la quatrième place . C'est un gros coup dur pour l'appli Facebook et ses filiales Whatsapp, Instagram et Messenger . Elles sont désormais à la traîne face à l'appli de vidéos en terme de téléchargements . Mais comme le souligne nos confrères de France Inter, elles "restent plus utilisés que le réseau social de vidéos courtes . " Donc pas de panique pour le roi de la Silicon Valley !